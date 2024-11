F1: Hamilton também lidera 2º treino livre do GP de Las Vegas

Na pista, ele não deu chances à concorrência, e cravou a marca de 1min33s825. Em relação ao treino inicial, houve uma troca de posições para o segundo e terceiro postos. Desta vez, Lando Norris, da McLaren, superou George Russell, companheiro de equipe do heptacampeão.

A surpresa negativa desta sessão ficou por conta de Max Verstappen. Após ficar entre os cinco melhores na primeira primeira tomada de tempos, o piloto da Red Bull terminou apenas em 17º lugar. Líder do campeonato com 393 pontos, o holandês chega com chances de conquistar o título neste domingo, em Las Vegas. Vice-líder, Lando Norris é o seu concorrente direto pelo troféu.

Em meio ao clima de euforia, Hamilton fez um balanço do ano conturbado que viveu na Mercedes, onde jamais conseguiu brigar, de fato, por vitórias na temporada.