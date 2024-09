F1: Mercedes cancela atendimento à imprensa em Singapura por exaustão dos pilotos

A Mercedes comunicou que Lewis Hamilton e George Russell não vão atender à imprensa após o GP de Singapura, realizado neste domingo (22). A equipe alegou que os pilotos vão se recuperar da corrida exaustiva disputada em Marina Bay, e não participarão das tradicionais entrevistas com a mídia impressa e as televisões.

George Russell largou e cruzou a linha de chegada na quarta posição. O piloto inglês até sonhou com um pódio, mas acabou superado pelo australiano Oscar Piastri, da McLaren, e precisou se defender dos ataques de Charles Leclerc na reta final. Lewis Hamilton teve um dia a lamentar em Singapura. Depois de largar na terceira posição, o heptacampeão mundial viu a estratégia desenhada pelo time não ter sucesso, já que precisou de um pit-stop cedo após largar de pneus macios. Terminou em 6º.

Lewis Hamilton foi apenas o 6º neste fim de semana. Foto: Vincent Thian/AP

O GP de Singapura é conhecido por ser uma das provas mais desgastantes do calendário. A temperatura do ar no momento da corrida, mesmo às 20h00 locais, era de 31°C. A umidade relativa do ar é de 78% e a sensação térmica fica em 36°C.

A Fórmula 1 agora faz longa pausa e retorna de 18 a 20 de outubro em Austin, Estados Unidos, início da perna americana da temporada 2024.