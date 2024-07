Lando Norris liderou os dois treinos livres do GP da Inglaterra de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (5), em Silverstone. No primeiro treino livre (TL1), o britânico superou Lance Stroll, que colocou a Aston Martin na segunda colocação, enquanto Sérgio Pérez, na terceira posição, foi mais quem se aproximou da McLaren na segunda atividade (TL2). Apesar de perseguidores diferentes, o vice-líder do campeonato está de olho na Mercedes, quem apontou como a rival mais próxima.

Enquanto Norris liderava o TL1 com 1min27s420, George Russell foi o quinto na sessão, 0s318 atrás. No entanto, Russell usou compostos médios ante os macios do representante da McLaren. A diferença entre eles aumentou no TL2, quando Norris fez 1min26s549, enquanto o melhor piloto da Mercedes foi Lewis Hamilton, que ficou em sétimo, 0s483 mais lento.

Lando Norris foi o grande destaque dos treinos livres desta sexta-feira, em Silverstone. Foto: Benjamin Cremel/AFP

“Você está certo. Um bom início de final de semana. Não foi a a sessão mais limpa, não me pareceu tão bom esta manhã, mas me senti melhor com pequenos ajustes. A Mercedes parece estar mais próxima. Eles, provavelmente, não aumentaram, (a potência) do motor (no TL2)”, apontou.

Leia também Pai e filho são acusados de chantagear família de Schumacher com fotos recentes do ex-piloto