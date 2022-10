Gasly e Norris se revoltam com decisão da FIA de colocar trator na pista durante GP do Japão de F-1

Continua após a publicidade

Os pilotos Pierre Gasly, da AlphaTauri, e Lando Norris, da McLaren, protestaram contra a entrada de tratores na pista durante o GP do Japão para remoção do carro de Carlos Sainz, da Ferrari. Com Safety Car e bandeira vermelha acionados, Gasly vinha mais atrás por ter feito um pit-stop e passou ao lado de um trator, escapando de um acidente grave. O francês esbravejou pelo rádio no mesmo momento.

“O que é isso? O que é esse trator na pista? Eu passei ao lado dele, isso é inaceitável! Lembrem-se do que aconteceu, eu não consigo acreditar nisso. Poderia ter me matado”, disse Gasly, que continuou irritado após fazer nova pausa nos boxes. Lando Norris protestou em suas redes sociais logo após a corrida que deu o título para Max Verstappen neste domingo. O piloto da McLaren também relembrou do acidente fatal envolvendo Jules Bianchi, que bateu em um trator no GP do Japão em 2014, também sob chuva no circuito de Suzuka.

“Como isso aconteceu!? Perdemos uma vida nesta situação anos atrás. Arriscamos nossas vidas, especialmente em condições como esta. Queremos correr, mas isso… inaceitável”, publicou o britânico. O GP do Japão começou com a pista muito molhada e um grande spray formado pelos carros. Os acidentes foram se enumerado na parte de trás do pelotão. Sainz rodou sozinho e forçou a entrada do safety car e do trator. Zhou, Albon e Gasly também rodaram e a organização resolveu colocar o safety car em ação e na sequência deu bandeira vermelha paralisando a corrida na terceira volta.

Forte chuva marcou a prova de Suzuka do GP do Japão de Fórmula 1. Foto: FRANCK ROBICHON/EFE/EPA

Philippe Bianche, pai de Jules Bianchi, foi mais um a mostrar descontentamento. “Desrespeito pela vida do piloto, sem respeito pela memória de Jules. Inacreditável”, publicou em uma redes social. Além de compatriotas, Gasly e Bianchi eram amigos. A FIA alegou que o carro estava em alta velocidade sob bandeira vermelha no momento em que ultrapassou o trator e puniu o piloto da AlphaTauri com 20s e dois pontos na carteira.

“O Safety Car foi acionado e a corrida neutralizada. O carro de Gasly, que havia sofrido danos e foi ao pit stop antes, estava pilotando em alta velocidade para alcançar o resto do pelotão. As condições foram se deteriorando, e a bandeira vermelha foi exibida antes dele passar a localização do incidente (batida de Sainz)”.