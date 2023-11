Já no Brasil para o Grande Prêmio de Fórmula 1, Charles Leclerc, piloto da Escuderia Ferrari - e pianista nas horas vagas -, conheceu Sofia Salviano, médica brasileira que também tem a música como segunda paixão. Após o monegasco se aventurar fora das pistas e lançar sua primeira canção instrumental, ‘AUS 23′, em abril deste ano, Sofia compôs uma letra em inglês inspirada nos elementos em comum entre a história de Leclerc e a dela própria. Na quinta, ao chegar em Interlagos, Leclerc foi visto usando o presente abençoado. Ele participa nesta sexta à tarde da qualificação para a corrida de domingo.

O vice-campeão da última temporada de F-1 aprendeu a tocar piano na pandemia da covid-19, quando precisou desacelerar pela primeira vez desde que começou a correr de kart, aos quatro anos de idade. “Nossa vida é corrida, tem muita pressão, e a música é a melhor maneira de me desconectar disso. Sento diante do piano, penso nas três ou quatro primeiras notas, continuo a pensar naquilo depois e volto a compor. É algo que gosto muito”, disse Leclerc em um evento na tarde desta quarta-feira, dia 1º, em São Paulo.

O piloto não se define como artista nem faz performances em público. Pelo menos não presencialmente. No ano passado, Leclerc compartilhou um vídeo tocando uma de suas composições para seus mais de 12 milhões de seguidores nas redes. Com o feedback positivo, ele decidiu lançar suas músicas para que os fãs pudessem ouví-las na íntegra. Houve identificação. Apesar de a música ter surgido para desconectá-lo das corridas, as canções receberam os nomes de ‘AUS 23′, ‘MON 23′ e ‘MON 23′, o que indica as provas como cenário de suas músicas.

Leclerc encontra fã brasileira que escreveu letra para música composta pelo piloto da Ferrari. Foto: Rodrigo Aguiar Ruiz

Uma dessas 12 milhões de pessoas que acompanham as publicações de Leclerc é a brasileira Sofia. Aos 26 anos, a médica de Jales, cidade do interior de SP, se inspirou no ídolo e decidiu compartilhar com familiares e amigos suas composições musicais “Quando alguém que você admira se expõe assim, gera uma inspiração e nos diz que a gente não precisa ser uma coisa só. Ele pode ser piloto e compor. Eu posso ser médica e compor”, disse ela em entrevista ao Estadão.

Durante o evento desta quarta em Interlagos, Leclerc e Sofia conversaram sobre a paixão que os une - além da Fórmula 1. “Música é minha paixão e acho que é a sua também. Gostei muito do que você fez com a canção que eu fiz em casa. Não sou muito bom no piano, mas você fez um trabalho excelente, deixando a canção mais bonita”, disse Leclerc.

No fim do bate-papo, Sofia entregou presentes ao ídolo e piloto da Ferrari. Um deles foi um CD feito por ela com as músicas do piloto - com direito a capa e encarte. Isso surpreendeu Leclerc. “Meu primeiro CD! Estou me sentindo um artista agora”, comentou ele. Apaixonado por pulseiras, o corredor ganhou mais uma para a coleção. Curiosamente, não foi qualquer pulseira. “Foi uma benzida por um padre”, contou Sofia.

O piloto foi visto usando a pulseira em Interlagos nesta quinta-feira, 2. Ele participa da qualificação para o GP de domingo na tarde desta sexta.

Inspiração

“A música (AUS 23) me passou um sentimento de ansiedade, especificamente a que eu usei para escrever o trecho. Ela cresce, achei que passava uma sensação de pressa, ansiedade, caos e, ao mesmo tempo, era tudo muito bonito.” Inspirada na melodia, Sofia escreveu versos como ‘o tempo está passando mais rápido do que eu tinha planejado / não posso voltar ao passado porque foi a última vez que te vi’. Segundo ela, foi só depois de compor que percebeu os paralelos entre a própria vida e a do piloto ferrarista.

“Eu estava terminando a faculdade de medicina, era uma fase muito difícil pra mim. Estava com saudades da minha avó, que perdi há três anos, e lidando com problemas que não eram meus”, conta. Ela lembra que Leclerc perdeu o pai, Hervé, de 54 anos, e o mentor Jules Bianchi, piloto de Fórmula 1 morto após acidente durante o GP de Suzuka, no Japão, em 2015.

Ela não imaginava, ao compartilhar o vídeo nas redes sociais, que a produção fosse tomar proporção dentro da comunidade de fãs do piloto nem que um dia aquele vídeo seria responsável pelo encontro dos dois. “Quando comecei a ver as pessoas marcando Leclerc nos comentários, dizendo que a letra ficou boa, que parecia com ele e que queriam que ele visse, fiquei muito feliz.”