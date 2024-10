Mercedes assume ‘sérios problemas’ com teto de gastos por batidas de Antonelli e Russell

A Mercedes admitiu que os recentes acidentes causados por Andrea Kimi Antonelli e George Russell a deixaram em situação delicada quanto ao limite orçamentário da temporada 2024. Toto Wolff revelou que, no momento, a equipe se encontra com “sérios problemas” e luta para não furar o regulamento da Fórmula 1.

O valor do teto atual foi fixado em US$ 135 milhões (R$ 770 milhões, na cotação mais recente), com reajuste por conta da inflação. Contudo, acidentes sempre representam gastos extras, principalmente quando os danos são mais extensos e exigem não apenas troca de chassi, como também de elementos da unidade de potência.

Kimi Andrea Antonelli bateu durante treino no GP do México. Foto: Alfredo Estrella/AFP

A Mercedes teve três acidentes consideráveis nos últimos cinco GPs realizados, começando pela forte batida de Antonelli no TL1 do GP da Itália, em Monza. No último fim de semana, nos Estados Unidos, foi a vez de Russell perder o controle do carro na classificação e destruir o bólido. O mesmo aconteceu com o #63 no TL2 da Cidade do México. "Acho que vamos conseguir manter o chassi antigo, mas todo o resto terá de ser trocado", disse Wolff à Sky Sports Alemanha, porém a equipe precisou apelar para o reserva. "O motor terá de ser retirado, vamos ter de verificar a caixa de câmbio e todo o resto. As duas entradas de ar frontais também foram completamente destruídas. Portanto, os danos são graves", admitiu.

“Estamos com sérios problemas. Nós estamos lutando para ficar dentro do limite orçamentário e tivemos um acidente grave com Kimi em Monza. Depois, o segundo com George na semana passada [em Austin] e, agora, novamente nesta semana”, completou o austríaco.

Russell passou por cima da zebra na parte externa da curva 8, perdeu o controle, rodou e chocou-se violentamente contra a barreira de proteção. O britânico chegou a ser levado para o centro médico por causa da força de 35G sofrida no impacto, contou Wolff.

“Foi 35G, um impacto realmente grande. Ele foi levado ao centro médico, mas está bem. Claro que o carro ficou muito danificado, mas temos peças [sobressalentes]”, encerrou o chefe da Mercedes.