Miller é pole na pista molhada e sai na frente na etapa de San Marino de MotoGP

Em um treino em que o mau tempo foi o grande diferencial para definir a estratégia de classificação, o australiano Jack Miller cravou a pole na etapa de San Marino de MotoGP com 1min31s899. Essa é a segunda vez que ele consegue esse feito na carreira. A última ocasião em que o australiano lagou na posição nobre do grid foi em 2018, na etapa da Argentina. O segundo lugar ficou com Francesco Bagnaia, com 1min31s914. Enea Bastianini completa a primeira fila com o terceiro posto. A etapa de San Marino acontece neste domingo, às 9h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN4.

O tempo instável obrigou os pilotos a mudar a estratégia e esse imprevisto quase custou caro para Miller. “A dificuldade na escolha dos pneus foi grande porque a pista estava molhada e depois foi secando. Quando fiz a escolha, a moto reserva não estava preparada e achei que não daria tempo”, afirmou.

Leia também Medvedev derrota chinês e vê confronto com Kyrgios como ‘decisivo’ no US Open

Francesco Bagnaia, que vem se recuperando no Mundial, disse que, em função da condição do tempo, o objetivo de largar na primeira fila foi cumprido. “O treino foi disputado em condições muito difíceis e busquei fazer o melhor tempo até o final. Pelo menos consegui estar na primeira fila, que era o grande objetivo”, comentou.

Jack Miller será pole position na etapa de San Marino da MotoGP, segunda vez na carreira que conquista posição no grid. Foto: Jennifer Lorenzini / REUTERS

O início do Q2 começou com todos os pilotos apostando em pneus de chuva. A estratégia teve uma reviravolta quando Miguel Oliveira, da KTM, utilizou pneus para pista seca e fez a melhor volta. A partir daí uma correria tomou conta dos boxes com os pilotos buscando ajustes para obter melhor tempo.

Miller, Bagnaia, Bastianini, Zarco e Bezzecchi se alternaram na busca pelos primeiros lugares no grid. Líder do Mundial, o francês Fábio Quartararo ficou apenas com o oitavo melhor tempo.

A garoa final deu seus primeiros sinais no final do Q1, quando os pilotos tiveram que tirar o pé sob o risco de acidentes por conta da pista molhada. Assim, a VR46 acabou garantindo os dois primeiros lugares e colocou os seus dois pilotos no Q2. Marco Bezzecchi cravou o melhor tempo desta sessão ao fazer 1min31s961 com Luca Marini logo atrás.

Continua após a publicidade

Confira a ordem de largada da Etapa de San Marino

1º Jack Miller (Ducati) - 1min31s899

2º Francesco Bagnaia (Ducati) - 1min31s914

3º Enea Bastianini (Ducati)- 1min32s014

4º Marco Bezzecchi (VR46) - 1min32s048

5º Maverick Viñales (Aprilia) - 1min32s118

6º Johann Zarco ((Pramac) - 1min32s169

Continua após a publicidade

7º Luca Marini (VR46) - 1min32s226

8º Fabio Quartararo (Yamaha) - 1min32s460

9º Aleix Espargaró (Aprilia) - 1min32s577

10º Miguel Oliveira (KTM) - 1min32s775

11º Franco Morbidelli (Yamaha) - 1min32s351

12º Alex Rins (Suzuki) - 1min32s438