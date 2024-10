F1: Norris critica Verstappen por novo confronto no México: ‘Não foi pilotagem limpa’

Lando Norris contou com uma pitada de sorte neste domingo (27) na Cidade do México. Longe de ter um carro dominante, o britânico terminou a corrida em uma excelente segunda posição e diminuiu mais a vantagem para Max Verstappen, agora em 47 pontos. Logo no início da prova, voltou a batalhar por posições com o tricampeão e, novamente, a disputa foi alvo de investigações.

PUBLICIDADE Os pilotos passaram o fim de semana todo questionando a forma de guiar de Verstappen e parece que pressão fez efeito: ambos foram parar fora da pista, mas a direção de prova dessa vez não deixou barato. Foram duas punições de 10s para o representante da Red Bull, que terminou na sexta colocação. “Eu sabia o que esperar [com Max]. Não queria esse tipo de coisa, pois o respeito muito como piloto, mas estava pronto para esperar algo assim. Não foi uma pilotagem muito limpa, na minha opinião, mas consegui evitá-lo e foi uma boa corrida”, analisou.

Norris (esq.) celebra 2º lugar no México com o vencedor Sainz. Foto: Fernando Llano/AP

Na sequência, passou a perseguir Charles Leclerc pelo segundo lugar. O monegasco da Ferrari errou a primeira vez e viu a diferença entre eles diminuir. Depois, passou reto na Curva da Vitória e abriu caminho para que Lando o ultrapassasse.

Pena que ainda faltaria muito para alcançar o ritmo vencedor de Carlos Sainz. “Foi uma corrida difícil. Nas primeiras voltas, boa parte delas passaram apenas por tentar permanecer na pista e evitar acidentes. Carlos fez uma corrida muito boa, então parabéns a ele e à Ferrari”.

Restam agora quatro etapas para o fim do campeonato e Norris não quer transparecer nervosismo, afinal, sabe que tem um bom equipamento em mãos e precisa que tudo dê certo para, quem sabe, ser campeão mundial em 2024.

“Apenas mantenho a cabeça no lugar. Estou fazendo o meu melhor, como equipe, fazemos um ótimo trabalho e hoje, provavelmente, fomos os mais rápidos no final. Vamos seguir pressionando”, disse o britânico.

A Fórmula 1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 1 e 3 de novembro, com o GP de São Paulo, etapa brasileira do calendário.