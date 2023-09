Pilotos doam itens e Stock Car destina parte da bilheteria para desabrigados no RS; veja como ajudar

A Stock Car vai ao Rio Grande do Sul para a oitava etapa, disputada neste final de semana no Autódromo do Velopark. Em solidariedade a quem sofreu com as chuvas e enchurradas no estado gaúcho, a organização da modalidade vai recolher doações e também destinar parte da bilheteria ao esforço de reconstrução comunitário. O episódio foi considerado o maior desastre natural gaúcho em 64 anos.

A ação é aliada à Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA). “Não poderíamos ir ao Rio Grande do Sul sem realizar alguma ação para reduzir o drama que esses brasileiros estão enfrentando” afirmou O CEO da Vicar, gestora da Stock, Fernando Julianelli. O ponto de doações será no próprio Velopark, onde também ocorre etapas da Stock Series e Copa Shell Hyundai HB20. Os pilotos do grid também mobilizaram-se para ajudar. Itens de corrida de alguns deles serão leiloados pela Stock Car.

Itens que irão a leilão

Autódromo do Velopark, em Nova Santa Rita (RS), recebe etapa da Stock Car, que tenta entregar solidariedade aos gaúchos. Foto: Duda Bairros

Quase 5 mil ficam desabrigados após chuvas no Sul

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos em 104 municípios gaúchos provocaram 48 mortes, conforme boletim da Defesa Civil divulgado na sexta-feira, dia 15. Ao todo, 4.904 pessoas chegaram a ficar desabrigadas, dos quais 1.426 ainda estão nessa situação.

A Defesa Civil gaúcha estima que 359.641 pessoas tenham sido afetadas pelas chuvas e enchentes. Foto: DIEGO VARA

O governo estadual divulgou uma chave Pix de conta bancária para receber as doações em valores das pessoas e empresas que desejam repassar recursos para auxiliar às vítimas das enchentes. Todo o processo passará por auditoria. A conta é do Banrisul, e os valores serão geridos em parceria com entidades reconhecidas no trabalho de assistência social e ajuda humanitária, para reduzir a burocracia e acelerar a chegada a quem mais precisa. Podem ser feitas doações de qualquer valor. Grêmio, Internacional e Juventude também montaram uma campanha de arrecadação.

A Defesa Civil orienta a suspensão momentânea da entrega roupas, calçados e alimentos, em especial os não-perecíveis, para preservar a capacidade de armazenamento e distribuição dos itens que ainda se fazem necessários. As principais necessidades são sacos de lixo, toalhas de banho, travesseiros, capas de chuva, cobertores, fraldas geriátricas, rações para animais de produção e domésticos, baldes, panos, vassouras, rodos, escova de limpeza, roupas íntimas, absorventes e roupas de cama.

PIX para a conta SOS Rio Grande do Sul

CNPJ: 92.958.800/0001-38

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Stock Car no Velopark

Neste sábado, ocorre o classificatório, às 13h. No domingo, a corrida 1 está marcada para 12h10, enquanto a prova complementar tem largada prevista para 12h50. As duas disputas terão duração de 30 minutos mais uma volta cada.

A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV fechada), além dos canal oficial da categoria no YouTube.