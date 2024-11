Quando Gabriel Bortoleto deve estrear na Fórmula 1? Veja compromissos

A presença de Bortoleto no teste, contudo, ainda não está confirmada. Nesta quarta-feira, 6, poucas horas após o anúncio do brasileiro na temporada 2025, o chefe da equipe, o italiano Mattia Binotto, admitiu que a Sauber ainda trabalha para participar do evento pós-temporada.

“Nosso plano é que ele pilote o carro da Sauber no teste de pós-temporada, para jovens pilotos, seguindo o regulamento. Ainda não temos um programa para isso, mas estamos nos organizando para, espero, ter um teste até janeiro, antes do início da temporada e antes dos testes de pré-temporada”, declarou.