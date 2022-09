Rubens Barrichello leva segunda corrida da Stock Car marcada por acidente e mecânicos atingidos

A segunda corrida da Stock Car, disputada em Santa Cruz do Sul, teve um contexto dramático. Rubens Barrichello ficou com a vitória, seguido por Matías Rossi e Gabriel Casagrande. Porém, o momento da corrida aconteceu ainda na metade. Um acidente entre Denis Navarro e Pedro Cardoso nos boxes atingiu o carro de Bruno Baptista, que estava recebendo sua manutenção.

Três mecânicos foram atingidos no momento. Estavam todos conscientes, segundo a reportagem da Band, e dois deles foram levados de ambulância para avaliação do acidente. A prova continuou sob safety car até que os boxes fossem liberados para a continuação da prova.

“Foi maravilhoso. Fico muito feliz. Foi um momento muito importante da minha vida. Tenho que usufruir, continuar fazendo aquilo o que amo. Só tenho gratidão no meu peito. A equipe fez um grande trabalho nesse fim de semana aqui. Foi demais. Preocupado com os mecânicos, mas me falaram que está tudo bem. Nós como grupo precisamos mudar isso. Alguma coisa tem que ser feita. Não é legal que ouvir que teve mecânico que se machucou.”, disse o vencedor Rubens Barrichello.

A nona etapa da Stock Car foi em Santa Cruz do Sul. Foto: Reprodução/YouTube

CORRIDA

Na segunda prova, como é costumeiro na Stock Car, houve a inversão dos 10 primeiros colocados da primeira corrida. O décimo colocado é o primeiro; o nono, o segundo e assim sucessivamente. Por conta disso, Cacá Bueno assumiu a liderança. A corrida teve um momento inusitado protagonizado por Guilherme Salas, que correu durante quase 10 minutos com o capô de seu carro levantado. Depois, ele abandonou a prova.

Pedro Cardoso também fez uma boa disputa com Cacá Bueno pela primeira posição, mas isso beneficiou Ricardo Zonta, que ultrapassou os dois com tranquilidade. Após a disputa, Cacá Bueno ainda foi ultrapassado por Matías Rossi e caiu para a 4ª posição. Ele ainda cometeu um erro e saiu da pista, descendo até a 16ª.

Continua após a publicidade

Três carros se engalfinharam na hora da saída dos boxes. Denis Navarro tentou sair, Pedro Cardoso não aliviou e eles se chocaram com o carro de Bruno Baptista, além de três mecânicos terem sido atingidos. A ambulância foi chamada e o safety car precisou entrar na pista. Os três mecânicos estavam conscientes e dois foram levados de ambulância do local.