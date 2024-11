Whindersson comenta provocação de indiano em sua luta de estreia no boxe profissional

Em tom de brincadeira, no seu perfil do X (antigo Twitter), Whindersson comentou a foto que circulou como meme. ”Os cara são muleq”. No post, Whindersson aparece prensado contra as cordas que sustentam o ringue, enquanto o indiano o provoca.

Whindersson aproveitou para criticar o valor do cachê pelo qual recebeu para lutar. Segundo o brasileiro, os valores para entrar no ringue não despertam o interesse para encarar um confronto novamente. ”Passar por uma palhaçada dessa por 500 mil, nunca mais”, escreveu Whindersson.