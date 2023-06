Whindersson Nunes é desafiado por ex-BBB para duelo no boxe: ‘Adoraria lutar com ele’

Antônio Carlos Junior, o “Cara de Sapato”, participante do último Big Brother Brasil e antigo nome do UFC, quer agora se aventurar em outra área, mas sem perder suas raízes da luta: o boxe, e contra Whidersson Nunes. Na última semana, o atleta participou do podcast PodCaras, da revista Caras, onde, além de outros aspectos de sua vida e carreira, comentou sobre o interesse em um duelo com o influenciador.

Esta seria a sua primeira vez na nobre arte. Oriundo do jiu-jitsu e parte do elenco atual da Professional Fighters League (PFL), ele fez uma pausa em sua carreira no MMA para participar da 23ª edição do reality show da Globo, do qual foi expulso em março por uma acusação de importunação sexual contra Dania Mendez, que visitava o programa na época, por decisão da emissora. Desde o caso, ele não lutou mais.

Cara de Sapato lutou no UFC e esteve na última edição do Big Brother Brasil. Foto: Felipe Rau/Estadão

“Tenho muita vontade de fazer uma luta de boxe, vi o Whindersson, [e] adoraria lutar com ele, inclusive, fica o convite”, comentou Cara de Sapato sobre a vontade de praticar o esporte. “Ele é um cara que admiro muito também, que passou por depressão e tudo mais. Estou vendo ele se dedicando muito; não é o mundo dele e ele simplesmente disse: “Vou fazer!”. E está fazendo com maestria”, complementou.

A participação no BBB 23 não foi o único “vínculo” do lutador com a emissora global. Em 2014, ele foi um dos integrantes da terceira edição do The Ultimate Fighter Brasil, reality show do UFC que capta novos talentos, e conquistou o título do programa na categoria dos pesados, o que lhe rendeu um contrato com a organização, com a qual ficou até 2021. Após deixá-la, assinou com a PFL, onde tem cinco vitórias e um NC (no contest) em seis lutas.

Whindersson, por sua vez, tem carreira mais curta no mundo das artes marciais. Ele fez sua primeira luta de boxe em janeiro de 2022, contra a lenda Acelino “Popó” Freitas, em uma exibição, e retornou em abril desse ano, quando venceu o rapper polonês Filipek. Seu próximo combate marcado será contra o também artista King Kenny, em julho.