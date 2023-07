Hugo Carvajal não apresentou provas contra Lula e PT; caso na Espanha foi arquivado

O que estão compartilhando: que Hugo Carvajal irá delatar Lula para a Justiça dos Estados Unidos e diz ter provas de financiamento da Venezuela ao PT nas eleições de 2022.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O ex-general de inteligência venezuelano Hugo Carvajal, conhecido como “El Pollo”, alegou em uma carta a um juiz espanhol, em outubro de 2021, que partidos de esquerda na América Latina e na Europa, entre eles o PT, no Brasil, e o Podemos, na Espanha, teriam recebido financiamento ilegal da Venezuela durante 15 anos. Nunca se teve conhecimento de provas nesse sentido, e a denúncia contra o Podemos foi arquivada pela Justiça da Espanha no ano passado.

Com a extradição recente de Carvajal para os Estados Unidos, onde ele enfrenta uma acusação de participar de um cartel de drogas na Venezuela, boatos nas redes sociais passaram a dizer que uma delação contra Lula estaria próxima. Porém, Carvajal declarou-se inocente das acusações perante a Justiça americana. Não há registro de que tenha acertado uma delação, nem que tenha falado sobre a campanha eleitoral de 2022 do petista.

Ex-chefe da inteligência da Venezuela, Hugo Carvajal. Foto: AP Photo/Manu Fernandez, File

Saiba mais: o vídeo analisado nesta checagem trata de supostas denúncias de Hugo Armando Carvajal Barrios. Conhecido como “El Pollo”, foi ex-diretor da Inteligência Militar da Venezuela por duas vezes — entre 2004 e 2011, durante o governo de Hugo Chávez, e entre 2013 e 2014, sob a presidência de Nicolás Maduro, segundo reportagem da CNN Brasil.

No material que circula no Kwai, onde obteve mais de 10 mil reações, e se espalhou em outras redes sociais, como o Facebook, um influenciador afirma que Carvajal teria uma “ligação muito séria e muito grave” com o PT e vai “delatar o Lula” nos Estados Unidos. “Ele disse que tem como provar que foi financiado o partido petista em 22″, alega o autor do vídeo, atribuindo a informação a uma ex-candidata a deputada federal pelo Republicanos.

Ausência de provas

Como mostrou o Estadão Verifica em outra checagem, o veículo espanhol Ok Diario informou, em outubro de 2021, que Carvajal enviou uma carta ao juiz Manuel García-Castellón com acusações de financiamento ilegal a Lula e ao partido Podemos, da Espanha. O venezuelano também citou outros políticos da esquerda latino-americana. O site O Antagonista reproduziu a carta, dizendo que “Carvajal ainda precisará provar com documentos suas acusações”.

Na época, El Pollo tentava evitar a sua extradição aos Estados Unidos, onde enfrentava uma denúncia criminal por envolvimento no tráfico internacional de drogas. Ainda assim, com base no depoimento de Carvajal, García-Castellón determinou a reabertura de um caso contra o Podemos que havia sido extinto em 2016 e que, segundo informações do El País, tinha sido colocado em curso a partir de um suposto informe policial posteriormente desqualificado pela Justiça espanhola.

Em março do ano passado, o site El Diário publicou que a investigação foi parcialmente suspensa porque o depoimento de Carvajal consistia apenas em “narrações de terceiros”. Em junho, o caso reaberto contra o Podemos foi definitivamente arquivado, depois que a Justiça espanhola aceitou um recurso do Ministério Público e concordou que não existem provas ou indícios que sustentassem as acusações do militar venezuelano.

Blogueiros e sites contrários ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, seguem repercutindo a acusação de Carvajal sempre que há novidades sobre a sua extradição aos Estados Unidos. Especulam sobre uma suposta delação aos americanos, que não foi noticiada por nenhum veículo profissional de imprensa (veja em BBC, Reuters, AP, Washington Post, CNN, g1).

Em audiência em Nova York, El Pollo se declarou inocente das acusações de narcoterrorismo, contrabando de armas e tráfico internacional de drogas. Ele é acusado pelas autoridades federais americanas de se associar com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) para enviar toneladas de cocaína aos Estados Unidos, por meio de um grupo que os promotores passaram a chamar de “Cartel de Los Soles”. A mesma acusação pesa contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Blogueira não entrevistou Carvajal

O vídeo atribui parte das informações a uma blogueira chamada Elisa Robson, que concorreu a deputada federal pelo Distrito Federal nas eleições de 2022, pelo Republicanos, e demonstra apoio ao ex–presidente Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Ela é apontada no vídeo como a suposta fonte da informação de que Carvajal delataria Lula nos Estados Unidos e teria provas de financiamento ao petista, inclusive, no pleito do ano passado.

Carvajal está foragido há anos e não faz parte do governo da Venezuela desde 2014. O Estadão consultou um livro comercializado pela blogueira e descobriu que ela sequer entrevistou Hugo Carvajal na Espanha. No material, ela afirma que apenas entregou um papel com 15 perguntas para a advogada de El Pollo na prisão de Estremera, em Madri. Depois, não mostra resposta alguma e admite não ter provas das acusações.

O Estadão Verifica tentou confirmar se a blogueira esteve na prisão de Estremera, mas a Secretaria Geral de Instituições Penitenciárias da Espanha disse que os registros de visitas são dados “absolutamente confidenciais”. Questionada pela reportagem se teria alguma foto, vídeo ou documento comprovando que esteve com a representante de Carvajal na prisão espanhola, Elisa Robson não retornou o contato. A advogada de Pollo na Espanha não foi localizada.

O autor do vídeo checado, o influencer Fábio Ferreira, também foi contatado por mensagens diretas no Kwai e não se manifestou até a publicação desta checagem.