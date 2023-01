Vídeo tira de contexto fala de ex-comandante do Exército para enganar sobre Plano Nacional de Defesa

Está fora de contexto um vídeo que viralizou nas redes sociais com uma fala do general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército Brasileiro, sobre projetos estratégicos na área de Defesa durante uma audiência pública no Congresso Nacional. O vídeo é do dia 6 de julho do ano passado, quando Freire Gomes era o comandante do Exército. Atualmente, quem comanda a instituição é o general Júlio Cesar de Arruda, que assumiu o posto em 30 de dezembro de 2022 e que não aparece nas imagens. Um trecho do vídeo foi compartilhado no Facebook com uma legenda que insinua que a fala do militar dizia respeito a cobranças por garantir a lei e a ordem no atual momento do Brasil, o que não é verdade.

A fala de Freire Gomes ocorreu durante uma reunião convocada pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CRE) do Senado, com a presença do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e dos representantes das Força Armadas na época: almirante Almir Garnier Santos (Marinha), Freire Gomes (Exército), e tenente-brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior (Aeronáutica). Audiências como aquela ocorrem anualmente, de acordo com o Regimento Interno do Senado, para que o ministro da Defesa preste informações sobre a pasta.

O trecho recortado e usado no vídeo que acumula mais de 228 mil visualizações no Facebook mostra o momento em que o general respondia a uma pergunta do deputado federal Arlindo Chinaglia (PT-SP). Quando a audiência chegava às 3:23:12 de duração, Chinaglia citou o item 2.3.10 da Política Nacional de Defesa, que falava sobre o risco de conflitos Armados na América no Sul e dizia que o Brasil poderia se ver motivado a contribuir para a solução de eventuais controvérsias ou de defender seus próprios interesses.

O parlamentar disse que era a primeira vez que via em um documento como aquele a hipótese de o Brasil se engajar em conflitos armados na América do Sul, e perguntou: “Além dos aspectos de defesa nacional, há razões concretas para as nossas Forças Armadas operarem com a hipótese de invasão de algum país fronteiriço?”.

A resposta de Freire Gomes é exatamente sobre isso, e não sobre eventuais conflitos armados no Brasil por conta de atos antidemocráticos que tomaram o País após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais do ano passado, como dá a entender a legenda usada no post. A fala completa é:

“Quanto ao que o nosso prezado deputado Arlindo Chinaglia afirmou — e o nosso Ministro também já efetivou —, em relação aos conflitos armados, eu diria, senhor deputado, que Vossa Excelência tocou em ponto muito importante. Eu acho que essa é uma preocupação dos senhores, que cuidam do nosso povo, das nossas leis. A Política Nacional de Defesa perpassa todos nós, e a soberania do País, sem dúvida alguma. É só ver o que está acontecendo, como foi dito aqui. A própria Europa está rediscutindo o seu sistema de autodefesa individual. O sistema da OTAN talvez não seja exatamente aquilo que seja necessário. Mas o fato é o seguinte: é importante que nós mantenhamos nossos planejamentos. Todos temos um cadeado e uma fechadura nas nossas casas”, disse.

Chinaglia também comentou sobre o prestígio e os índices de confiança da população nas Forças Armadas, além da opinião popular a respeito da participação de militares no governo:

“Há outra questão: a que diz respeito ao prestígio das Forças Armadas. Eu vou ler algo, e não comemoro. Eu quero fazer um alerta — e sei que Vossas Excelências não precisam disso —, para que Vossas Excelências saibam que a sociedade está prestando atenção. Vejam: no início do mandato do presidente Bolsonaro, em janeiro de 2019, 62% dos brasileiros concordavam com a ideia de um governo militar. Não estou dizendo ‘ditadura’, estou falando de um governo com participação efetiva de muitos militares. Pois bem. Já em 2020, durante a pandemia, 50% dos brasileiros tinham algum grau de desconfiança em relação às Forças Armadas. Vossas Excelências, por palavras, pensamentos e obras, sempre dizem, com razão — e nós aplaudimos —, da origem popular, a partir do Exército Brasileiro. É óbvio que a composição das Forças Armadas tem um compromisso popular decisivo. Depois, quanto à participação dos militares no governo, 37% eram favoráveis e 37% eram contrários. Durante a pandemia, o prestígio do SUS aumentou em 35%, mas as Forças Armadas perderam 18%, do ponto de vista da confiança. Eu não atribuo isso ao conjunto das Forças Armadas, eu atribuo isso ao General Pazuello, que, na minha opinião, não se houve bem nessa tarefa”.

O então comandante do Exército, Freire Gomes, responde logo na sequência da fala sobre conflitos na América Latina:

“E eu terminaria dizendo ao senhor que eu entendo que o tamanho das Forças Armadas que os senhores e o povo brasileiro querem é inversamente proporcional ao tamanho do desaforo que os senhores e a sociedade querem de fora. E nós temos que corresponder às demandas dos senhores, porque, na hora em que o Exército falha, na hora em que o Exército deixa de cumprir a sua missão, a sociedade cobra, e cobra pesado, porque é assim que funciona”, completou.

Troca de comando

O general Marco Antônio Freire Gomes deixou o comando do Exército Brasileiro no último dia 30 de dezembro, quando foi substituído pelo general Júlio Cesar de Arruda. O nome comandante foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua nomeação já havia sido publicada no Diário Oficial da União do dia 28 de dezembro de 2022, assinada ainda por Jair Bolsonaro (PL).

O general Júlio Cesar de Arruda recebeu o comando do Exército em 30 de dezembro de 2022 das mãos de Marco Antônio Freire Gomes

Arruda é natural de Cuiabá (MT). Antes da nomeação, ele era o chefe do departamento de Engenharia e Construção do Exército. Como general, ele já tinha comandado a Academia Militar das Agulhas Negras (RJ), onde se formou, foi comandante de Operações Especiais em Goiânia (GO), diretor de Educação Superior Militar no Rio de Janeiro, subcomandante de Operações Terrestres em Brasília (DF), vice-chefe do departamento de Engenharia e Construção, na capital federal, e comandante militar do Leste, no Rio.

A troca de comando se deu antes mesmo da posse presidencial, na expectativa de que Arruda mudasse o tratamento dado a manifestantes extremistas e acabasse com acampamentos em quarteis de Brasília.