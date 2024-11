O que estão compartilhando: que o apresentador Celso Portiolli gravou um vídeo para divulgar o programa Resgata Brasil, que promete indenização por dados vazados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. No vídeo original, publicado em março deste ano, Portiolli comemorava a volta do jornalista César Filho à emissora SBT. É possível constatar que trata-se da mesma gravação por conta do cenário, da vestimenta e dos gestos do apresentador. O áudio, no entanto, foi manipulado para simular a voz de Portiolli. À reportagem, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República informou que o programa Resgata Brasil, mencionado no vídeo falso, não existe. A postagem que usa indevidamente a imagem de Portiolli direciona usuários a um site fraudulento que coleta dados pessoais, como CPF.

É falso que Celso Portiolli tenha divulgado programa de indenização chamado ‘Resgata Brasil’ Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: uma postagem no Facebook compartilha um vídeo que supostamente mostraria o apresentador Celso Portiolli divulgando o “Resgata Brasil”, que seria um benefício do governo federal para indenizar cidadãos que tiveram dados vazados. No entanto, tanto a gravação quanto o programa mencionado são falsos. O Estadão Verifica localizou a filmagem original de Portiolli em suas redes sociais e apurou que o conteúdo foi manipulado para imitar sua voz. Na gravação autêntica, ele celebrava a volta do jornalista César Filho ao SBT, como apresentador do telejornal SBT Brasil. É possível constatar que trata-se do mesmo vídeo por elementos condizentes, como roupa, cenário e gestos. Veja abaixo.

A postagem que usa o vídeo manipulado de Portiolli compartilha também um link para “consultar” o suposto benefício de indenização. O site direcionado usa logos do governo federal e solicita que o usuário preencha o número de CPF, algo que caracteriza a aplicação de golpes financeiros. O recomendado é não fornecer dados pessoais em sites duvidosos.

Há alguns elementos presentes na página que indicam que não se trata de um site autêntico. Um dos indícios é a URL (endereço da página), que não tem o indicativo de sites oficiais do governo federal (.gov.br). O endereço também não apresenta elementos clicáveis que direcionem o usuários a outras páginas daquele site.

À reportagem, a Secom afirmou que o governo federal não tem nenhuma iniciativa chamada “Resgata Brasil”. A pasta alertou que divulgações sobre ações do Executivo são realizadas nos canais do próprio governo.

Publicidade

O suposto benefício já foi desmentido pelo Estadão Verifica anteriormente, quando publicações fraudulentas usaram indevidamente a imagem da jornalista Sandra Annenberg. O núcleo de checagem do Estadão explicou que, na realidade, o que existe é o Sistema de Valores a Receber (SVR), um serviço do Banco Central que permite a consulta de “dinheiro esquecido”. O site oficial dessa iniciativa é https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber.

Como lidar com postagens do tipo: fique atento com postagens que prometem dinheiro de forma rápida. Para evitar cair em golpes, certifique-se dos seguintes elementos: