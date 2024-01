O que estão compartilhando: que o reajuste do Bolsa Família foi duas vezes maior que o da aposentadoria.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O piso previdenciário acompanha o novo valor do salário mínimo (R$ 1.412), que teve aumento de 6,97%, ou R$ 92, em relação a 2023 (R$ 1.320). Em relação ao Bolsa Família, o pagamento não deve ser reajustado neste ano, segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

É falso que Bolsa Família teve reajuste duas vezes maior que o da aposentadoria

Saiba mais: a mensagem desinformativa analisada circula desde 2018 nas redes sociais e foi falsamente atribuída à jornalista Miriam Leitão. À época, o UOL Confere e o Boatos.org desmentiram a postagem. Além disso, não é verdade que a Bolsa Família teve um reajuste duas vezes maior que o da aposentadoria em 2024.

Reajuste da aposentadoria

Conforme explicado pelo E-Investidor, o benefício repassado aos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teve um aumento de 6,97%, uma vez que o valor acompanha o novo salário mínimo. Dessa forma, o piso previdenciário passa a ser R$ 1.412 em 2024. No ano passado, o valor do benefício era de R$ 1.320.

A nova política de valorização do salário mínimo considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulado no período de 12 meses até novembro, mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores. Assim, para 2024, a fórmula utiliza o INPC de 3,85% e o PIB de 2022, que cresceu 3%, conforme valores revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já para os beneficiários que recebem acima do limite mínimo, não haverá aumento real. O reajuste é baseado no INPC, considerando apenas a inflação.

Bolsa Família não terá reajuste em 2024

Em entrevista ao Estadão, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou que o aumento do Bolsa Família será discutido neste ano, para valer apenas em 2025. A proposta de Orçamento para 2024, apresentada pelo governo federal, não prevê reajuste do valor pago aos beneficiários.

“Às vezes o governante quer reajustar o salário do servidor, quer dar o reajuste no salário mínimo, no Bolsa Família. Mas temos de lidar com a realidade, e a realidade às vezes é cruel, então vamos esperar a conjuntura de 2024. Eu estou muito otimista”, disse o ministro.

Como lidar com postagens do tipo: A postagem aqui analisada resgata um boato antigo para espalhar desinformação sobre o reajuste da aposentadoria de 2024. Para atestar a veracidade da alegação, busque por informações confiáveis sobre o assunto. É possível pesquisar por palavras-chave no Google (neste caso, tente reajuste + aposentadoria + 2024).