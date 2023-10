Fala de Kim Jong-un sobre preparação para a guerra é de agosto e não tem relação com Israel ou Hamas

O que estão compartilhando: que o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu ao país para se preparar para mais uma guerra.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está fora de contexto. O vídeo original foi produzido pelo influenciador evangélico Daniel Melo e publicado no Kwai em 19 de agosto de 2023, pouco mais de uma semana depois de o canal Record News veicular uma reportagem sobre a declaração do ditador norte-coreano. O mesmo conteúdo foi compartilhado novamente, sem data de indicação, no Facebook por outros usuários em 10 de outubro deste ano, três dias após o grupo extremista Hamas atacar Israel nas imediações da Faixa de Gaza.

De fato, Kim Jong-un pediu que o país se preparasse, mas a fala não foi em resposta ao conflito recente no Oriente Médio, e sim a exercícios militares conjuntos conduzidos por Coreia do Sul e Estados Unidos na Península Coreana.

Saiba mais: Como Israel declarou estar em guerra no dia seguinte, o compartilhamento do vídeo em meio a este cenário engana porque leva a crer que a Coreia do Norte pode entrar na guerra entre Israel e o Hamas.

A informação de que Kim Jong-un havia ordenado que os norte-coreanos se preparassem para uma possível guerra foi divulgada pela mídia estatal da Coreia do Norte em 10 de agosto deste ano. O pedido foi feito durante a reunião da Comissão Militar Central. No mesmo encontro, o líder norte-coreano destituiu o então chefe das Forças Armadas do país, o general Pak Su Il, e o substituiu pelo vice-marechal Ri Yong Gil.

O aviso de preparo para uma possível guerra veio junto com uma ordem para produção em massa de armas e equipamentos militares.

O que a Coreia do Norte declarou sobre conflito entre Israel e Hamas?

De acordo com a agência Reuters, a mídia estatal da Coreia do Norte se posicionou sobre o conflito entre Israel e o Hamas em 10 de outubro deste ano, três dias após o início dos ataques, e culpou Israel por causar derramamento de sangue em Gaza. Frequentemente, a Coreia do Norte se posiciona contra opiniões ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, em assuntos internacionais.

Na sexta-feira, 13, a Coreia do Norte voltou a falar sobre o conflito ao negar que suas armas tenham sido usadas pelo Hamas nos ataques contra Israel. Isso havia sido especulado porque, segundo a Reuters, fotos do conflito mostravam militantes do Hamas usando granadas propelidas por foguetes F-7, um tipo de arma norte-coreano.