Vídeo sobre possibilidade de greve dos caminhoneiros é de 2022, não de 2023

O que estão compartilhando: vídeo de comentarista da Jovem Pan, com data de 7 de julho de 2023, informa que grupos de empresas transportadores querem fazer greve e parar o País.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O comentário foi tirado de contexto; na realidade, foi exibido em 17 de novembro de 2022, e fala sobre manifestações ocorridas após as eleições presidenciais de 2022.

Vídeo sobre greve dos caminhoneiros é de 2022 Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Uma postagem no Facebook exibe como se fosse atual um vídeo do comentarista José Maria Trindade, no jornal Direto de Brasília da Jovem Pan. O post leva a crer que empresários da área de transportes organizam uma greve dos caminhoneiros, que poderá impactar no abastecimento de alimentos.

O trecho do vídeo utilizado na postagem, na verdade, foi veiculado no dia 17 de novembro de 2022. Na ocasião, o comentarista repercutia a decisão do ministro Alexandre de Moraes em bloquear 43 contas de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de financiar as manifestações contra o resultado da eleição presidencial de 2022. Na época, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) bloquearam estradas e acessos pelo Brasil todo como forma de se manifestar contra o resultado da votação que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva como presidente.

No vídeo, Trindade comenta que havia duas reações possíveis para a decisão de Moraes. Uma delas seria uma greve nacional impulsionada por grupos de transportadoras, que levaria ao desabastecimento do País. O comentarista avalia ainda que a decisão poderia chegar até o Congresso Nacional. No entanto, a greve não ocorreu — representantes da área de transportes se opuseram à paralisação na época. Contudo, é verdade que os atos antidemocráticos que fecharam estradas por todo o País tiveram impacto no abastecimento nacional, principalmente de combustíveis.

Como lidar com postagens do tipo: O post analisado aqui se utiliza de uma técnica comum para desinformadores: tirar de contexto conteúdos e apresentá-los como novos. Antes de compartilhar, faça uma pesquisa em buscadores ou em veículos de imprensa para verificar a data correta da notícia.