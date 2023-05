Justiça não autorizou reuniões de clube satânico em escolas brasileiras; foto foi gerada com IA

O que estão compartilhando: vídeo que afirma que a Justiça autorizou reuniões de grupos de satanistas em escolas do Brasil. Uma foto de crianças sentadas em uma biblioteca ao redor de uma figura com chifres ilustra a “notícia”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso, pois o caso não ocorreu no Brasil e a foto que acompanha o vídeo foi gerada por inteligência artificial. Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, um juiz federal autorizou as reuniões do After School Satan (ou Depois da Escola com Satanás, em tradução livre), no distrito escolar Saucon Valley. O clube é patrocinado pelo Templo Satânico, uma organização religiosa não teísta, que diz querer promover o racionalismo.

Decisão aconteceu nos EUA e imagem foi gerada por inteligência artificial Foto: Reprodução.

Saiba mais: O Templo Satânico afirma não acreditar em forças sobrenaturais, Deus ou o diabo. A organização argumenta que usar uma figura “rebelde” serve de inspiração para promover a autonomia pessoal e o pensamento crítico.

O Templo Satânico diz que as reuniões escolares não têm como finalidade converter as crianças ao satanismo. Em uma apresentação do projeto no site oficial, a instituição explica que a missão do After School Satan é promover o racionalismo, o conhecimento científico, as artes criativas e o pensamento crítico. Os clubes são instalados apenas em unidades que já possuem grupos religiosos operando. O objetivo é ser uma alternativa à introdução da religião nos ambientes escolares.

Reuniões de grupos religiosos depois do horário escolar são permitidas nos Estados Unidos desde 2001, após uma decisão da Suprema Corte. A regra deu aval para que igrejas cristãs e católicas usassem o espaço escolar para reuniões com as crianças, como é o caso da Good News Club (Cube das Boas Notícias, em tradução livre). Na Pensilvânia, a Justiça decidiu a favor do Templo Satânico como forma de defender a liberdade de expressão.

No vídeo analisado aqui, um homem afirma que se tratava de uma decisão no Brasil, em tom de alerta: “Seu filho, meu filho, numa escola autorizada pela Justiça para falar sobre satanismo. Para você ver aonde que esse País, que esse Brasil está indo. Você percebe que quando a gente tem um governo que não teme a Deus, a gente começa a ver algo muito estranho sob o nosso País, nosso Brasil”. A postagem no TikTok, de 9 de maio, acumulou até a publicação desta checagem mais de 6 mil curtidas e 7 mil compartilhamentos.

Foto com crianças sentadas em volta de pentagramas em biblioteca não é real; foi criada por inteligência artificial

A fotografia de fundo que acompanha o vídeo analisado não é verdadeira. A imagem que mostra crianças sentadas em uma biblioteca acompanhadas por uma figura com chifres foi criada por inteligência artificial.

O responsável pela criação das fotos publicou em sua página do Facebook que as imagens foram feitas pelo Midjourney, um serviço de I.A. “Não, estas não são fotos realmente tiradas. Eles foram gerados apenas por diversão”, afirmou. “Não há crianças que foram prejudicadas nestas imagens porque não havia crianças para começar - é tudo gerado por computador. A Midjourney fez estas imagens para mim”, escreveu.

Este boato também foi checado pela AFP.

Como lidar com postagens do tipo: Em casos assim, é importante procurar o contexto da notícia. Se não encontrar nenhum resultado em português, vale a pena buscar por palavras-chaves em outros idiomas, com a ajuda de serviços de tradução. Isso vai ampliar o resultado das buscas caso o episódio não tenha ocorrido no Brasil, como foi o caso analisado nesta verificação.