Vídeo espalha informação desatualizada sobre interrupção de linhas de crédito para o agronegócio

O que estão compartilhando: que o governo do presidente Lula e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) suspenderam linhas de crédito em “vingança” contra o agronegócio.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo refere-se a uma suspensão de nove linhas de crédito, em fevereiro. O governo justificou a medida pelo alto comprometimento de recursos do BNDES. Posteriormente, novos recursos foram destinados. O Plano Safra 2023/2024 já foi anunciado.

Os financiamentos foram paralisados no segundo semestre de 2022 e retornaram em fevereiro de 2023. Foto: Foto

Saiba mais: em fevereiro, o BNDES informou às instituições financeiras parcerias que havia suspendido novos pedidos de financiamento agrário de nove programas. As linhas de crédito eram voltadas para construção de armazém, aquisição de maquinários e animais e incentivo à agricultura familiar, entre outros. A suspensão foi necessária porque os créditos foram esgotados pela alta demanda ainda no início de 2023.

O jornal Valor Econômico destacou que a suspensão ocorreu um dia após o banco ter anunciado a reabertura de vários programas, suspensos desde o ano anterior. O tema foi politizado, com a oposição acusando falta de prioridade com o agronegócio. Já o governo acusava a gestão de Jair Bolsonaro pela escassez de recursos.

Em abril, o BNDES e o Ministério da Agricultura anunciaram a criação de uma linha de crédito em dólar para o agronegócio, abastecida com empréstimo de R$ 2 bilhões junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os valores também se esgotaram, e o banco anunciou um repasse adicional de R$ 2 bilhões.

No início de junho, foram abertos novamente os pedidos de crédito com R$ 3,6 bilhões de recursos disponibilizados no Plano Safra 2022/2023, vigente até o dia 30 de junho. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Carlos Fávaro, na feira de agronegócios Bahia Farm Show, no dia 6. A reabertura dos programas foi realizada com a atualização de saldos sobre operações canceladas e a portaria do Ministério da Fazenda que permitiu suplementação de recursos.

Segundo o BNDES, as linhas continuam operando normalmente. O Plano Safra 2023/2024 foi divulgado nesta terça-feira, 27, e valerá até junho de 2024. O governo federal anunciou R$ 364,22 bilhões de recursos, aumento de 27% com relação ao ano anterior.

O Estadão Verifica tentou contato com o responsável pelo vídeo checado, mas não obteve resposta.