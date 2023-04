Lula não foi recebido em Portugal com gritos de ‘não vai ter picanha’

O que estão compartilhando: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido em Portugal por manifestantes que gritavam “não vai ter picanha”.

O Estadão investigou e concluiu que: é falso. Não houve protestos no momento do desembarque de Lula em Portugal, no dia 21 de abril. Imagens publicadas por veículos de imprensa e pelo perfil oficial da Presidência da República mostram não haver manifestação ou aglomeração no local. O áudio que aparece no vídeo é de um protesto que ocorreu em novembro de 2022, em frente ao Palácio de Belém, durante uma visita de Lula ao país.

Vídeo foi adulterado com áudio antigo. Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Em novembro, uma manifestação organizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu em Portugal cerca de 150 pessoas insatisfeitas com o resultado das eleições presidenciais brasileiras. Com cartazes, os manifestantes entoaram o grito: “não vai ter picanha”, em alusão às promessas feitas por Lula durante sua campanha eleitoral. As imagens foram divulgadas pelo portal Poder 360.

O vídeo adulterado teve 6 mil compartilhamentos no Facebook até a publicação desta checagem. O Aos Fatos também publicou uma verificação sobre o conteúdo.

Como lidar com postagens do tipo: é preciso atenção com alguns conteúdos virais:

