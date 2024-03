Não, Lula não assumiu ter US$ 370 bilhões em dinheiro

Saiba mais: A postagem tira de contexto a primeira entrevista concedida por Lula após ser preso. Em 27 de abril de 2019, o petista falou para a Folha de São Paulo e o El País na sede da Polícia Federal em Curitiba, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). No trecho em questão, Lula comentava sobre os valores das reservas internacionais da União ao fim dos seus outros mandatos. Ele cita o valor errado, de US$ 370 bilhões. Ao fim do segundo mandato do petista, em 2010, as reservas internacionais do País eram de US$ 288,5 bilhões, de acordo com relatório do Banco Central (BC).

As reservas do País só se aproximaram do número citado por Lula em dezembro de 2015, com US$ 368,7 bilhões, durante a gestão de Dilma Rousseff (PT).