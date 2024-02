Projeto ‘Bolsa Sopão’ não é do governo Lula

Saiba mais: O vídeo utilizado na postagem é do dia 5 de outubro de 2022, período da campanha para as eleições presidenciais. Na ocasião, Lula reuniu-se com sete governadores e 16 senadores em um ato de apoio à sua candidatura, em São Paulo. Um dos senadores presentes foi Alexandre Giordano (MDB-SP), que assumiu vaga no Senado em 31 de março de 2021, após a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), vítima de complicações da covid-19. Giordano, à época no PSL de São Paulo, havia sido eleito 1º suplente de Olímpio nas eleições de 2018.

No encontro com o então candidato Lula, diversos políticos discursaram, entre eles Giordano, que falou do seu projeto “Bolsa Sopão”. Devido ao banner e ao logotipo da campanha de Lula, o trecho da fala do senador é agora retirado de contexto para passar uma ideia enganosa de que o “Bolsa Sopão” é um projeto do governo Lula. As inscrições inseridas na postagem, como as frases “Já saíram da picanha para o sopão” e “O Nine te enganou”, reforçam a distorção ao ironizarem a promessa de campanha de Lula de que, caso fosse eleito, o povo iria voltar a fazer churrasco e a comer picanha.