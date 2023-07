Vídeo engana ao mostrar dados eleitorais como se fossem valores arrecadados para Bolsonaro em Pix

O que estão compartilhando: que uma página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro já conseguiu arrecadar com doações via Pix para pagar multas em processos judiciais.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O site DivulgaCandContas contém informações de candidaturas eleitorais. Nas Eleições de 2022, a campanha de Bolsonaro teve um total de R$ 125 milhões a sua disposição, oriundos de doações físicas e dinheiro do Partido Liberal e do Progressistas.

Vídeos na verdade mostram gastos de campanha de Bolsonaro, em 2022. Foto: Reprodução

Saiba mais: em junho, deputados e influenciadores bolsonaristas pediram doações via Pix para o ex-presidente. Eles alegavam que Bolsonaro é vítima de “assédio judicial” e que precisa de ajuda para pagar “diversas multas em processos absurdos”. O ex-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten tuitou uma mensagem confirmando a chave Pix de Bolsonaro, divulgando o CPF do ex-presidente e indicando que a conta dele é no Banco do Brasil.

Uma chave Pix é associada a uma conta bancária pessoal. O único que poderia divulgar os valores disponíveis nela é o ex-presidente, em site próprio.

Os valores informados no DivulgaCandContas são referentes ao processo eleitoral de 2022. Já os pedidos de doações via Pix para Bolsonaro foram feitos em junho de 2023, mais de seis meses depois.

Bolsonaro teve uma receita total de R$ 125 milhões à sua disposição na campanha à reeleição. Cerca de R$ 88 milhões (70,5%) foram de doações de pessoas físicas.