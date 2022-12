O crescimento da influencia mundial da China no século 21 e a perda de poder dos Estados Unidos criou um conflito entre os dois países que é comparado, por muitos analistas, a Guerra Fria. A presença da China na América Latina é crescente, mas a comparação com a Guerra Fria – responsável pela Crise dos Mísseis em Cuba, que quase levou o mundo a um desastre nuclear –, neste caso, pode ser injusta. Para o professor associado do Centro para Estudos Chineses John King Fairbank da Universidade Harvard, Robert Ross, a presença da China na região não desafia os interesses mais vitais dos EUA.

Segundo Ross, a presença da China na América Latina se restringe ao comércio, sem influencia cultural ou política direta. Nesta área, defende o especialista, os interesses americanos não são ameaçados por duas razões: a primeira diz respeito a baixa capacidade atual dos EUA em investir economicamente na região; já a segunda trata do domínio militar dos americanos. “Esta permanece na região muito dominada pelos americanos. Portanto, os EUA não devem se preocupar muito com a ascensão da China como potência econômica na região”, declarou.

O cenário é o oposto quando se olha o outro lado do mundo, no Leste Asiático. Pouco a pouco, a China aumenta a presença militar marítima e aérea e empurra os Estados Unidos para longe, que reagem na tentativa de manter a influencia no Pacífico e elevam as tensões a um ponto em que o futuro das relações entre os dois países se torna mais indefinido e uma ameaça a geopolítica mundial.

Imagem mostra Robert Ross, professor associado do Centro para Estudos Chineses John King Fairbank da Universidade Harvard. Ross acredita que a presença da China na América Latina não desafia os interesses mais vitais dos EUA

Em um dos momentos mais delicados do ano, por exemplo, a visita de Nancy Pelosi a Taiwan em agosto fez com que exercícios militares chineses fossem realizados próximos da ilha no mesmo momento em que a frota de ataque do porta-aviões estadunidense de capacidade nuclear, USS Ronald Reagan, estava estacionada no Ásia-Pacífico e a marinha de Taiwan realizava o maior exercício militar que se tem notícia.

Para analisar o estado atual das relações entre os dois países, Robert Ross esteve no dia 6 deste mes ao lado dos ex-embaixadores do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, e em Pequim, Marcos Caramuru e do professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Feliciano de Sá Guimarães, em um seminário organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). O seminário faz parte de um projeto do Cebri com o Consulado dos EUA no Rio de Janeiro. Após o evento, o professor concedeu uma entrevista ao Estadão para analisar as políticas atuais americanas relacionadas a China e como isso pode influir na América Latina:

Como aumento da influência da China preocupa o governo dos EUA e gera o conflito de interesses entre os dois países?

Há um grande conflito de interesses entre os dois países. Os Estados Unidos estão muito preocupados porque a ascensão da China está transformando a ordem de segurança no Leste Asiático. As alianças americanas estão sendo corroídas e a superioridade naval americana não existe mais no Marítimo Sudeste da Ásia.

O sistema de alianças foi a pedra angular da segurança americana no Leste da Ásia desde a Segunda Guerra Mundial. Assim, os Estados Unidos resistem (ao aumento de influência da China); por outro lado, para a China, desafiar os EUA é essencial porque as bases americanas ao redor da China estão da Coréia do Sul, passando pelas Filipinas e Cingapura. Portanto, agora que a China é uma potência em ascensão, ela deseja reordenar o Leste Asiático para se tornar mais segura, enfraquecendo as alianças americanas e desafiando a segurança naval americana. Então, sim, este é um grande conflito de interesses porque necessariamente requer segurança americana reduzida. Os americanos estão bastante preocupados.

E como o governo dos EUA lida com essa influência crescente como o governo dos EUA reage?

Nossa estratégia militar passou a ser cooperar mais com os países fora do Mar do Leste e do Mar da China Meridional. Estávamos cooperando mais com a Índia, mais com a Austrália e com países como Nova Guiné e do Pacífico Ocidental, como a Micronesia. São países que estão longe da Marinha chinesa, longe da costa chinesa. Portanto, eles estavam mais seguros para fornecer aos Estados Unidos instalações mais seguras para competir com a China.

Você pode chamar essa retração americana do leste da Ásia como um reflexo da ascensão da China e o sucesso deles em enfraquecer o acesso americano às capacidades militares das instalações navais e aéreas. E assim a Marinha americana está se retirando para o Pacífico Ocidental e o Oceano Índico, onde possui relacionamentos mais seguros e instalações seguras ao mesmo tempo.

Imagem do dia 4 de agosto mostra helicópteros militares da China próximos a Taiwan durante a visita da então presidente do Congresso dos EUA, Nancy Pelosi, à ilha Foto: Hector Retamal/AFP

No entanto, os Estados Unidos também lançaram muitas políticas para conter a ascensão da China e conter a ascensão do tempo. Há uma guerra comercial com a China, com tarifas que têm um poder muito significativo contra a China; também há uma guerra tecnológica, onde tentamos restringir o acesso da China à tecnologia americana para inteligência artificial e computadores, em um esforço cruzado para enfraquecer a tecnologia chinesa. Esse não é um esforço apenas para proteger a segurança dos americanos, mas também para desafiar toda a indústria de tecnologia da China.

E, claro, desafiamos a China como um país autoritário tentando desafiar a ordem mundial e também mudamos nossa política em Taiwan. Também temos uma presença importante com nossa Marinha desafiando aviões territoriais chineses no Mar da China Meridional. Todas essas políticas são muito novas e foram projetadas por causa da entrada da China no Leste Asiático. É os Estados Unidos dizendo: não aceitaremos a ascensão da China, vamos competir para tentar e podemos manter os EUA superiores.

Os novos governos de esquerda na América Latina podem dificultar a aproximação dos EUA com esses países e um aumento da presença da China?

O problema é que a China é uma grande potência econômica agora. E essa capacidade significativa poder para investir em infraestrutura regional, inclusive no Brasil e em outros lugares, e para dar assistência à iniciativa do Cinturão e Rota e ajuda a outros países.

E para dar e tentar ter significado, há os programas de ajuda externa. É natural que esses países queiram aceitar a ajuda da China para construir sua infraestrutura e desenvolver a sua economia. Nesta área, os Estados Unidos não é competitivo. Não podemos competir, os EUA têm um orçamento muito pequeno. Nossa economia está em um momento delicado. Portanto, nossas corporações não estão mais investindo ativamente em todo o mundo. E assim os chineses têm uma vantagem muito forte sobre os Estados Unidos competindo na América Latina.

Por outro lado, os chineses não têm presença militar na América Latina. Esta permanece na região muito dominada pelos americanos. Portanto, os EUA não devem se preocupar muito com a ascensão da China como potência econômica na região. Ao contrário, isso pode até ser bem-vindo porque contribui para a prosperidade de nossos vizinhos e amigos. Isso é bom e devemos estar confiantes. Não desafia os interesses americanos mais vitais, a segurança americana. Em resumo, não podemos competir com a China na economia, mas estamos muito bem na presença militar.

Em quais áreas comerciais os Estados Unidos estão mais aptos a investir agora na América Latina e competir com a China?

Somos muito menos capazes de investir na América Latina porque nossas empresas e corporações estão mais maduras. Elas já têm investimentos em todo o mundo, as cadeias de suprimentos são estáveis. Isso é diferente da China, que está apenas começando esse processo e buscando expandir para ter acesso a mercados e recursos ao redor do mundo. E assim é porque tivemos um nível diferente de desenvolvimento. Os chineses são mais ativos que os Estados Unidos.

O contexto da guerra na Ucrânia, provocando uma crise do petróleo, facilita uma reaproximação americana com países hoje isolados, como a Venezuela?

Sim, está claro o sentimento de que os Estados Unidos estão preocupados com a guerra na Ucrânia e essa é a prioridade agora, mas, por exemplo, isso não reduziu sua pressão sobre a China. Portanto, os EUA ainda estão dispostos a ter um grande conflito contra a China para conter a sua ascensão. A guerra comercial, a guerra tecnológica e nossa política de Taiwan continuaram a se desenvolver e se fortalecer, apesar da Ucrânia e da América Latina. Não acho que vamos aliviar nossa pressão sobre a Venezuela. Estamos falando de algumas relações melhoradas, mas não acho que isso diz respeito a uma resposta à Ucrânia porque a Ucrânia para os Estados Unidos não é muito cara. Portanto, os Estados Unidos sentem uma pressão mínima para mudar as políticas em relação a outros países para apoiar a política da Ucrânia, mas, por outro lado, se retiram significativamente do Oriente Médio porque não podem mais permanecer no Oriente Médio e ser um grande poder nessa região. Presumo que começaremos a retirar grande parte de nossa presença da Europa para focar também na China. Agora na América Latina, vamos observar com muita atenção o desenvolvimento dos chineses no campo militar, mas por enquanto estamos muito contentes com o status quo e não vemos razão para mudar nossa política.