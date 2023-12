A Ucrânia não precisa de todo o seu território para derrotar Putin; leia a análise

The New York Times - Uma reportagem do The New York Times mostrando que a Rússia sinalizou, de modo discreto, estar disposta a congelar a guerra na Ucrânia é ao mesmo tempo suspeita e tentadora.

As ressalvas são muitas: um armistício deixaria Vladimir Putin no controle de cerca de um quinto do território ucraniano. Ele não é digno de confiança; poderia usar negociações prolongadas para reforçar suas forças para uma nova investida ou para convencer os legisladores ocidentais a cortar a ajuda à Ucrânia; ele pode estar protelando o conflito na esperança de que Donald Trump, sua escolha preferida para presidente, retorne à Casa Branca e deixe de apoiar a Ucrânia.

Mas se Putin estiver falando sério, a Ucrânia não deve deixar passar a oportunidade de acabar com o derramamento de sangue. Recuperar seu território não é a única medida de vitória nessa guerra.

Tropas da Ucrânia lançam artilharia antiaérea em Zaporizhzhia, 18 de dezembro de 2023. Foto: EFE/EPA/YAKIV LIASHENKO

Uma dolorosa verificação da realidade mostra que a frente ucraniano-russa, com 960 km de extensão, está em um congelamento literal, drenando recursos e vidas ucranianas sem muita perspectiva de mudança em um futuro próximo. A tão esperada contraofensiva ucraniana dos últimos seis meses teve um custo enorme em baixas e material, mas mal chegou às linhas de frente.

O principal comandante militar da Ucrânia disse que a luta está em um “impasse” - uma noção considerada tabu há pouco tempo - e que somente um improvável avanço tecnológico de um lado ou de outro poderia rompê-lo. À medida que o ano se aproxima do fim, os legisladores dos Estados Unidos e da Europa têm, separadamente, mantido em suspenso os pacotes de ajuda necessários para a Ucrânia, e não há certeza de como eles se sairão em 2024.

O conflito ainda pode tomar um rumo inesperado, como já aconteceu antes. Mas a perspectiva neste momento é de uma longa guerra de desgaste, infligindo cada vez mais danos à Ucrânia, sacrificando cada vez mais vidas e espalhando a instabilidade pela Europa. Do jeito que as coisas estão indo, “a Ucrânia abrigará, em um futuro próximo, a falha geopolítica mais perigosa da Europa”, argumenta Michael Kimmage, autor de “Collisions”, uma nova história da guerra. Ele prevê um conflito interminável que aprofunda a alienação da Rússia em relação ao Ocidente, consagra o Putinismo e atrasa a integração da Ucrânia na Europa.

Esse, pelo menos, é o prognóstico sombrio se a vitória na guerra continuar a ser definida em termos territoriais, especificamente o objetivo de expulsar a Rússia de todas as terras ucranianas que ocupou em 2014 e nos últimos 22 meses, incluindo a Crimeia e uma parte importante do sudeste da Ucrânia, no total de um quinto do território soberano da Ucrânia.

Mas recuperar o território é a maneira errada de imaginar o melhor resultado. A verdadeira vitória para a Ucrânia é sair do inferno da guerra como um Estado forte, independente, próspero e seguro, fincado no Ocidente. Isso seria exatamente o que Putin mais teme de um Estado vizinho com profundos laços históricos com a Rússia, e seria um testemunho do que a Rússia prometeu se tornar em 1991, quando ambos os países se libertaram da União Soviética, antes que Putin entrasse no Kremlin e sucumbisse à mágoa e à atração do poder ditatorial e da ilusão imperial.

É compreensível que qualquer conversa sobre armistício seja difícil para Volodmir Zelenski, o intrépido presidente ucraniano, que tem procurado projetar uma imagem de moral reforçada de sucessos constantes no campo de batalha. Seria muito doloroso, e politicamente difícil para ele, interromper os combates sem punir a Rússia e deixá-la no controle de tantas terras ucranianas. Depois que seu comandante militar sênior, o general Valeri Zaluzhni, descreveu a situação real como um impasse em uma entrevista para a The Economist em novembro, Zelenski se irritou com o que ele considerava derrotismo.

Mas explorar um armistício não significa desistir. Pelo contrário, a luta deve continuar, mesmo quando as negociações começarem, para manter a pressão militar e econômica sobre a Rússia. Não se deve permitir que as pessoas que estão resistindo à ajuda contínua à Ucrânia, sejam elas alguns republicanos no Congresso ou Viktor Orban na Hungria, abandonem os ucranianos agora. Se Putin está seriamente buscando um cessar-fogo, ele está fazendo isso presumindo que a alternativa é um massacre contínuo de seus soldados e que não há mais nada que ele possa conseguir por meio de destruição, violência ou fanfarronice.

Presidente Vladimir Putin em coletiva anual para imprensa russa, Moscou, 14 de dezembro de 2023. Foto: Gavriil Grigorov/ Sputnik/ Kremlin Pool/ via AP

Interromper a luta não é conceder a Putin uma vitória, por mais que ele a reivindique em alto e bom som. A Ucrânia e grande parte do mundo não aceitarão a anexação de nenhum território ucraniano. O exército da Rússia foi atacado e humilhado e a economia do país foi separada do Ocidente. Putin lançou a invasão há 22 meses, convencido de que seria realmente uma “operação militar especial” - que o governo ucraniano cederia prontamente, que o Ocidente se mostraria impotente e que um títere instalado por Moscou garantiria que a Ucrânia nunca se tornasse independente, bem-sucedida, livre ou se unisse à União Europeia.

Em vez disso, a Rússia foi forçada a uma retirada caótica de Kiev e mergulhou em uma guerra terrivelmente cara com uma Ucrânia forte, apoiada por bilhões de dólares em armas e fundos americanos e europeus. As forças russas, lideradas por mercenários, precisaram de mais de um ano e de enormes baixas para capturar uma cidade, Bakhmut; outra cidade importante, Avdiivka, ainda está nas mãos dos ucranianos, apesar de levas e mais levas de soldados, muitos deles reservistas mal preparados e condenados recrutados, lançados contra ela.

Milhares de soldados russos foram enviados para a matança e outros milhares dos melhores e mais brilhantes russos fugiram do país, seja para evitar a guerra ou a prisão por se oporem a ela. A má administração da guerra provocou um motim do chefe do Grupo Wagner, Ievgeni Prigozhin, seguido de sua morte em um acidente de avião quase certamente planejado pelo Kremlin.

Soldados da Ucrânia em treinamento com tanques de guerra, 06 de dezembro de 2023. Foto: AP / Efrem Lukatsky

As sanções esmagadoras acabaram com quase todos os negócios com o Ocidente e alimentaram a inflação em espiral, embora Putin tenha encontrado maneiras de fazer seus comparsas lucrarem mesmo assim. E, embora a economia russa tenha recebido um impulso de curto prazo ao alimentar a máquina militar e preencher as lacunas deixadas pelas sanções, as perspectivas de longo prazo são sombrias.

De muitas maneiras, Putin conseguiu o oposto do que pretendia fazer. A nação ucraniana, cuja existência ele menosprezava, foi incendiada e, em 14 de dezembro, a União Europeia concordou formalmente em abrir negociações de adesão com a Ucrânia - exatamente a mudança para o oeste que Putin foi à guerra para bloquear. A Finlândia aderiu à Otan e a Suécia está se aproximando da adesão. Esses não são elementos da vitória.

Eles também não são motivo para falsas esperanças. Após sua recente visita a Washington, Zelenski não deve ter a ilusão de que a torneira americana está totalmente aberta, especialmente se Trump voltar à Casa Branca. Em sua coletiva de imprensa conjunta com Zelenski, o presidente Joe Biden, cujo mantra há muito tempo era apoiar a Ucrânia “pelo tempo que for necessário”, reformulou a promessa para “pelo tempo que pudermos”. Na União Europeia, Orban, primeiro-ministro húngaro e admirador de Putin e de Trump, conseguiu a aprovação de mais 50 bilhões de euros para a Ucrânia.

Presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington, 12 de dezembro de 2023. Foto: EFE / Michael Reynolds

É compreensível que a perspectiva de injetar recursos infindáveis em uma operação militar paralisada sofra resistência. Seria mais difícil para os céticos questionarem a ajuda adicional se houvesse uma perspectiva de fim dos combates e uma mudança para a reconstrução da Ucrânia.

Um armistício não seria fácil de ser alcançado ou policiado. Mas conversas e escritos sobre vários modelos em potencial têm circulado discretamente nos círculos governamentais e de think tanks. Os autores do mais recente deles, Samuel Charap, da Rand Corporation, e Jeremy Shapiro, do Conselho Europeu de Relações Exteriores, argumentaram que, por mais tênue que seja a perspectiva de paz, a guerra “provavelmente terminará por meio de algum tipo de negociação”.

O primeiro estágio das conversações, propuseram eles, se concentraria em concordar em interromper as hostilidades, retirar as forças e instalar uma missão de monitoramento de terceiros. O próximo obstáculo seria elaborar um acordo de segurança que desse à Ucrânia as garantias de que ela precisa, levando em conta a oposição da Rússia ao país se tornar um membro pleno da Otan em sua fronteira ocidental. Muitas outras questões entrariam na receita - crimes de guerra russos, reparações, sanções. E qualquer armistício ficaria muito aquém de um acordo final.

Mas a única maneira de descobrir se Putin está falando sério sobre um cessar-fogo, e se é possível chegar a um acordo, é tentar.

Deter a Rússia muito aquém de seus objetivos e voltar-se para a reconstrução e modernização da Ucrânia seria um tributo duradouro aos ucranianos que fizeram um sacrifício supremo para preservar a existência de sua nação. E nenhum armistício temporário impediria para sempre que a Ucrânia recuperasse todas as suas terras.

* Serge Schmemann ingressou no The Times em 1980 e trabalhou como chefe de escritório em Moscou, Bonn e Jerusalém e nas Nações Unidas. Ele foi editor da página editorial do The International Herald Tribune em Paris de 2003 a 2013