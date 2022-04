Abalados no início, muitos russos agora se unem em apoio à invasão de Putin

THE NEW YORK TIMES - O fluxo de cartas antiguerra para um legislador de São Petersburgo secou. Alguns russos que criticaram o Kremlin se tornaram líderes de torcida pela guerra. Aqueles que se opõem publicamente encontraram a palavra “traidor” rabiscada na porta do apartamento.

Cinco semanas depois da invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin, há sinais de que o choque inicial do público russo deu lugar a uma mistura de apoio às suas tropas e raiva contra o Ocidente. Na televisão, os programas de entretenimento foram substituídos por porções extras de propaganda, resultando em uma enxurrada de falsidades 24 horas por dia sobre os “nazistas” que administram a Ucrânia e os laboratórios de armas biológicas ucranianos financiados pelos americanos.

Pesquisas e entrevistas mostram que muitos russos agora aceitam a afirmação de Putin de que seu país está sob cerco do Ocidente e não teve escolha a não ser atacar. Os adversários da guerra estão deixando o país ou se calando.

“Estamos em uma máquina do tempo, mergulhando no passado glorioso”, disse Solomon Ginzburg, um político da oposição na região ocidental russa de Kaliningrado, em entrevista por telefone. Ele retratou isso como uma regressão política e econômica aos tempos soviéticos. “Eu chamaria isso de desenvolução ou involução.”

O endosso do público à guerra carece da onda patriótica que saudou a anexação da Crimeia em 2014. Mas pesquisas divulgadas esta semana pelo instituto independente mais respeitado da Rússia, Levada, mostraram que o índice de aprovação de Putin atingiu 83%, acima dos 69% em janeiro. Cerca de 81% disseram que apoiavam a guerra, descrevendo a necessidade de proteger os falantes de russo como sua principal justificativa.

Veículos de tropas pró-Rússia em Dokuchaievsk, na região separatista de Donetsk, na Ucrânia Foto: REUTERS / REUTERS

Analistas alertaram que, à medida que a dor econômica causada pelas sanções se aprofunda nos próximos meses, o humor do público pode mudar novamente. Alguns também argumentaram que as pesquisas em tempos de guerra têm significado limitado, com muitos russos temendo expressar discordância, ou mesmo sua verdadeira opinião, para um estranho em um momento em que novas leis de censura estão punindo qualquer desvio da narrativa do Kremlin com até 15 anos de prisão.

Mas mesmo contabilizando esse efeito, Denis Volkov, diretor do Levada, disse que as pesquisas de seu grupo mostraram que muitos russos adotaram a crença de que uma Rússia sitiada tinha que se unir ao seu líder.

Particularmente eficaz a esse respeito, disse ele, foi a imposição constante das sanções ocidentais, com fechamento de espaços aéreos, restrições de vistos e a saída de empresas populares como McDonald’s e Ikea alimentando a linha do Kremlin de que o Ocidente está travando uma guerra econômica contra o povo russo.

“O confronto com o Ocidente consolidou as pessoas”, disse Volkov.

Silêncio de quem se opõe

Como resultado, aqueles que ainda se opõem à guerra recuaram para uma realidade paralela de transmissões do YouTube e postagens no Facebook cada vez mais distantes do público russo em geral. Facebook e Instagram agora estão inacessíveis dentro da Rússia sem um software especial, e os meios independentes mais importantes da Rússia foram todos forçados a fechar.

Na cidade de Rostov-on-Don, no sul, perto da fronteira com a Ucrânia, um ativista local, Sergei Shaligin, disse que dois amigos que já haviam se juntado a ele em campanhas pró-democracia foram para o campo pró-guerra. Eles passaram a encaminhar a ele mensagens de propaganda russa no aplicativo de mensagens Telegram que afirmam mostrar atrocidades cometidas por “fascistas” ucranianos.

“Há uma linha divisória sendo traçada, como na Guerra Civil”, disse ele, referindo-se às consequências da Revolução Russa há um século. “Foi uma guerra de irmão contra irmão, e agora algo semelhante está acontecendo – uma guerra sem sangue desta vez, mas moral, muito séria.”

Shaligin e outros observadores em outras partes da Rússia apontaram em entrevistas que a maioria dos apoiadores da guerra não parecia especialmente entusiasmada. Em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia em uma campanha rápida e sem derramamento de sangue, ele lembrou, todos os outros carros pareciam ostentar a fita laranja e preta de São Jorge, um símbolo de apoio à política externa agressiva de Putin.

Agora, enquanto o governo tenta popularizar a letra “Z” como um endosso da guerra, Shaligin disse que é raro ver um carro ostentando-a; o símbolo está aparecendo principalmente em transporte público e outdoors patrocinados pelo governo. O “Z” apareceu pela primeira vez pintado em veículos militares russos que participaram da invasão da Ucrânia.

Carros parados no trânsito em frente a um teatro decorado com a letra "Z", símbolo de apoio à Rússia na guerra, em Moscou, Rússia Foto: EFE / EFE

“Entusiasmo – não vejo”, disse Sergei Belanovski, um proeminente sociólogo russo. “O que eu prefiro ver é apatia.”

De fato, embora a pesquisa Levada tenha encontrado 81% dos russos apoiando a guerra, também descobriu que 35% dos russos disseram que “prestam praticamente nenhuma atenção” a ela – indicando que um número significativo apoiou reflexivamente a guerra sem ter muito interesse nela. O Kremlin parece disposto a manter o apoio assim, continuando a insistir que o conflito deve ser chamado de “operação militar especial” em vez de “guerra” ou “invasão”.

Propaganda inevitável

Mas para aqueles que assistem à televisão, a propaganda tem sido inevitável, com noticiários adicionais e talk shows de alta octanagem substituindo a programação de entretenimento em canais controlados pelo Estado.

Na sexta-feira, a programação do Canal 1, controlado pelo Kremlin, listava 15 horas de conteúdo relacionado a notícias, em comparação com as cinco horas da sexta-feira anterior à invasão. No mês passado, o canal lançou um novo programa chamado “Antifake” dedicado a desmascarar a “desinformação” ocidental, com um apresentador mais conhecido por um programa sobre vídeos engraçados de animais.

Em uma entrevista por telefone da cidade siberiana de Ulan-Ude, Stanislav Brikov, um pequeno empresário de 34 anos, disse que, embora a guerra fosse uma coisa ruim, esta havia sido imposta à Rússia pelos Estados Unidos. Como resultado, disse ele, os russos não tiveram escolha a não ser se unir em torno de suas forças armadas.

“Seria uma vergonha para aqueles militares que protegem nossos interesses perderem suas vidas por nada”, disse Brikov.

Ele colocou um amigo chamado Mikhail, 35, no telefone. Mikhail havia criticado o governo no passado, mas agora, disse ele, era hora de deixar as divergências de lado.

“Enquanto as pessoas estão franzindo a testa para nós em todos os lugares fora de nossas fronteiras, pelo menos por este período de tempo, temos que ficar juntos”, disse Mikhail.

Os oponentes da guerra estão se tornando alvos de propaganda generalizada que os retrata como o inimigo interno. Putin deu o tom em um discurso em 16 de março, referindo-se aos russos pró-ocidentais como “escória e traidores” a serem expurgados da sociedade.

Nas últimas duas semanas, uma dúzia de ativistas, jornalistas e figuras da oposição na Rússia chegaram em casa e encontraram a letra “Z” ou as palavras “traidor” ou “colaborador” em suas portas.

Aleksei Venediktov, ex-editor-chefe da Echo of Moscow, a estação de rádio liberal forçada a fechar no início de março, disse que encontrou uma cabeça de porco decepada do lado de fora de sua porta na semana passada e um adesivo que dizia “porco judeu”. Na quarta-feira, Lucy Stein, membro do grupo de protesto Pussy Riot, que participa de um conselho municipal em Moscou, encontrou uma foto sua colada na porta de seu apartamento com uma mensagem impressa: “Não venda sua pátria”.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin Foto: Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Ela disse suspeitar que uma unidade secreta da polícia esteja por trás do ataque, embora Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, tenha dito na quinta-feira que tais incidentes eram “vandalismo”.

Os protestos contra a guerra, que levaram a mais de 15.000 prisões em todo o país nas primeiras semanas da guerra, em grande parte se esgotaram. De acordo com algumas estimativas, várias centenas de milhares de russos fugiram em meio à indignação com a guerra e o medo do recrutamento e das fronteiras fechadas; uma organização comercial disse que pelo menos 50.000 trabalhadores de tecnologia deixaram o país.

Em São Petersburgo, que foi o local de alguns dos maiores protestos, Boris Vishnevski, um legislador da oposição local, disse que recebeu cerca de 100 cartas pedindo que ele “faça tudo” para parar a guerra em suas duas primeiras semanas, e apenas uma apoiando-a. Mas depois que Putin assinou uma legislação que efetivamente criminaliza a dissidência sobre a guerra, esse fluxo de cartas secou

“Essas leis têm sido eficazes porque ameaçam as pessoas com penas de prisão”, disse ele. “Se não fosse isso, a mudança na opinião pública seria bastante clara e não seria em benefício do governo.”

Em uma entrevista por telefone, uma analista política de Moscou, 45 anos, descreveu ter visitado delegacias de polícia em toda a cidade no mês passado, após as repetidas prisões de seu filho adolescente em protestos. Agora, o adolescente está recebendo ameaças nas redes sociais, levando-a a concluir que as autoridades passaram o nome de seu filho para pessoas que intimidam ativistas online.

Mas ela também descobriu que os policiais com quem lidava não pareciam particularmente agressivos ou entusiasmados com a guerra. Acima de tudo, ela acreditava que a maioria dos russos estava com muito medo de expressar oposição e estava convencida de que não havia nada que pudessem fazer a respeito. Ela pediu que seu nome não fosse publicado por medo de colocar em perigo ela e seu filho.

“Este é o estado de alguém que se sente como uma partícula no oceano”, disse ela. “Alguém decidiu tudo por eles. Essa passividade aprendida é nossa tragédia.”