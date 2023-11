Crise de reféns no Aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, acaba após prisão de suspeito

A situação dos reféns no Aeroporto de Hamburgo, na Alemanha, terminou na tarde deste domingo, 5, cerca de 18 horas depois que um homem dirigiu seu veículo pelos portões do aeroporto com sua filha de 4 anos dentro, segundo as autoridades. O homem foi preso e a menina parece não ter sofrido ferimentos.

A polícia de Hamburgo publicou na rede social X que “a situação dos reféns terminou. O suspeito deixou o carro com sua filha. ... A criança parece estar ilesa”.

A polícia também disse que “o homem foi preso pelos serviços de emergência sem resistência”.

Veículo da polícia alemã estaciona em frente a uma aeronave no aeroporto de Hamburgo, onde um homem invadiu o estacionamento e faz a filha de 4 anos como refém Foto: Daniel Bockwoldt/dpa via AP

O aeroporto da cidade do norte da Alemanha estava fechado para passageiros e mais de 100 voos foram cancelados desde a noite de sábado, 4, quando o homem, que estava armado, atravessou um portão do aeroporto com seu veículo e disparou duas vezes para o ar com uma arma, de acordo com a agência de notícias alemã DPA.

As autoridades disseram que a esposa do homem já havia entrado em contato com elas sobre o sequestro de uma criança.

A polícia disse que o homem de 35 anos estava com sua filha de 4 anos dentro do carro, que ele teria tomado à força da mãe em uma possível batalha pela custódia.

Informações preliminares afirmaram que a intenção do homem, residente da região do Estado alemão da Baixa Saxônia, era levar a filha para a Turquia, de onde ele é originalmente. Por isso, as negociações com o homem foram sido em turco, afirmam os policiais.

A invasão aconteceu às 20h30 do horário da Alemanha.

Os passageiros das aeronaves próximas ao incidente foram retirados e levados para um hotel, onde devem esperar mais informações. Todos os voos deste domingo foram cancelados ou remanejados, bem como estradas de acesso ao local foram interditadas. / Com NYT e AP