Alemanha anuncia ajuda militar de US$ 3 bilhões em armas à Ucrânia

O governo alemão anunciou neste sábado, 13, que prepara um novo plano de ajuda militar à Ucrânia no valor de € 2,95 bilhões - cerca de US$ 3 bilhões -, incluindo o fornecimento de tanques, veículos blindados e sistemas de defesa aérea.

“Todos nós desejamos um fim rápido para esta guerra atroz da Rússia contra o povo ucraniano, mas infelizmente isso não está à vista. É por isso que a Alemanha prestará toda a ajuda possível, enquanto for necessária”, afirmou o Ministro da Defesa, Boris Pistorius, em um comunicado.

Na foto, o chanceler alemão Olaf Scholz, à esquerda, aperta a mão do presidente ucraniano Volodmir Zelenski, à direita, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron sorri no Palácio Mariyinsky em Kiev, na Ucrânia em junho de 2022. A Alemanha disse neste sábado, 13, que irá fornecer à Ucrânia ajuda militar de mais de 2,7 bilhões de euros (US$ 3 bilhões), incluindo tanques, sistemas antiaéreos e munição. Foto: Natacha Pisarenko / AP

As entregas incluem, entre outros armamentos, mais 30 tanques Leopard-1 A5, 20 novos veículos blindados Marder e mais de uma centena de outros veículos blindados menores, 200 drones de vigilância, quatro novos sistemas de defesa aérea Iris-T e respectivas plataformas de lançamento, mísseis para defesa aérea, 18 canhões Howitzer e munições.

Conforme o semanário Der Spiegel, este é o maior pacote de fornecimento de armas da Alemanha à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Este anúncio surge na véspera de uma possível visita do presidente ucraniano Volodmir Zelenski à Alemanha.

Segundo a imprensa alemã, Zelenski, que chegou a Roma no sábado, irá à Alemanha para uma reunião com funcionários do País no domingo, 14, onde receberá o Prêmio Europeu Carlos Magno./AFP