Ameaças da Venezuela de anexar a maior parte da Guiana geram preocupação internacional

Pode ser apenas uma manobra política de um líder impopular tentando se reeleger. Mas as ameaças do ditador venezuelano, Nicolás Maduro, de anexar quase três quartos da Guiana, rica em petróleo, estão causando preocupação internacional.

Em uma aparição na televisão esta semana, Maduro apresentou um mapa que mostrava a região de Essequibo, de quase 158 mil quilômetros quadrados da Guiana, como parte da Venezuela.

O ditador chavista disse a uma multidão de funcionários do governo e apoiadores que criaria o Estado venezuelano de Essequiba, concederia cidadania venezuelana a seus residentes guianenses, licenciaria a empresa petrolífera estatal PDVSA e o conglomerado estatal de metais CVG para procurar petróleo na região e ordenaria que as empresas de energia atualmente presentes no local, incluindo a ExxonMobil, sediada em Houston, deixassem o local em três meses. “O mundo precisa saber - a República da Guiana precisa saber”, disse ele, “o Essequibo é nosso”.

Vista de Kaieteur, a maior cachoeira de queda única do mundo, localizada na região de Potaro-Siparuni, na Guiana: as cachoeiras fazem parte de Essequibo, uma área disputada rica em petróleo de 160.000 quilômetros quadrados que é administrada pela Guiana Foto: Martín Silva / AFP

A reação foi rápida. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu-se na quinta-feira para

mediar a questão entre os vizinhos sul-americanos. O Conselho de Segurança da ONU agendou uma reunião a portas fechadas sobre o assunto para sexta-feira. A Embaixada dos EUA na Guiana anunciou operações de voo conjuntas na quinta-feira pela Força de Defesa da Guiana e pelo Comando Sul dos EUA.

A Venezuela há muito tempo reivindica o Essequibo, uma região pouco povoada de florestas, pântanos e matagais. É um raro ponto de acordo no país profundamente dividido; gerações de crianças em idade escolar foram criadas com mapas como o que Maduro empunhou durante seu discurso na terça-feira.

A Guiana tem rejeitado repetidamente essas alegações, dizendo que uma arbitragem internacional de 1899 resolveu a disputa. A Venezuela contestou a validade dessa decisão. Suas objeções se intensificaram desde que a ExxonMobil descobriu enormes reservas de petróleo no fundo do oceano ao largo do território em 2015, um ganho inesperado que transformou a Guiana, antes um dos países mais pobres do hemisfério, em uma das economias de crescimento mais rápido do mundo.

A Corte Internacional de Justiça - para a qual as Nações Unidas, a pedido da Guiana, encaminharam a questão - pediu a ambos os lados na semana passada que se abstivessem de “qualquer ação que possa agravar ou estender a disputa”.

Parece improvável que a fanfarronice de Maduro se transforme em ação. Ele e vários membros de seu círculo próximo estão sob acusação criminal federal nos Estados Unidos sob a acusação de narcoterrorismo.

O outrora florescente setor de petróleo - o país abriga as maiores reservas comprovadas do mundo - foi prejudicado por uma infraestrutura ultrapassada, má administração crônica e sanções dos EUA.

Em meio a um colapso econômico, Maduro tem trabalhado para melhorar as relações com Washington. O governo Biden concordou em outubro em aliviar algumas restrições ao setor petrolífero da Venezuela em troca da promessa de Maduro de realizar eleições mais livres no próximo ano - um avanço entre os dois países, que cortaram relações diplomáticas em 2019.

Mas suas ações sobre o Essequibo perturbaram a Guiana e atraíram advertências dos Estados Unidos e do Brasil. O presidente da Guiana, Irfaan Ali, disse à CNN nesta semana que a declaração de Maduro foi uma “tentativa desesperada da Venezuela de se apoderar” dos territórios de seu país. “Estamos tomando todas as medidas de precaução”, disse ele, incluindo apelos aos Estados Unidos, ao Brasil e às Nações Unidas por apoio diplomático e militar para impedir uma invasão venezuelana.

O Departamento de Estado confirmou o contato. “O secretário de Estado Antony Blinken conversou com o presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, para reafirmar o apoio inabalável dos Estados Unidos à soberania da Guiana”, disse o Departamento na quarta-feira. O porta-voz do departamento, Matthew Miller, disse aos repórteres que Washington apóia uma solução pacífica.

O Brasil reforçou sua fronteira norte com veículos blindados e mais tropas. Como o Essequibo é praticamente inacessível, a principal estrada que liga a Venezuela à Guiana passa pelo Brasil. Diplomatas brasileiros de alto escalão transmitiram sérias preocupações à Venezuela, informou a Reuters.

Imagem mostra ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, agradecendo aos apoiadores após o resultado do plebiscito a favor da anexação de Essequibo. Analistas afirmam que plebiscito pode servir para reunir apoio interno nas vésperas das eleições Foto: Pedro Rances Mattey/AFP

Em um plebiscito realizado no domingo, segundo Maduro, mais de 95% dos eleitores venezuelanos expressaram apoio à anexação do Essequibo.

Essa porcentagem pode refletir a popularidade real da medida. Mas a alegação do governo de que mais de 10 milhões de venezuelanos votaram “não faz sentido”, segundo Enderson Sequera, diretor estratégico da empresa de análise política Politiks, sediada na Venezuela.

O petróleo não é o único fator motivador para Maduro, disse Sequera. A fixação em Essequibo também representa um sentimento de insegurança política após a vitória retumbante de María Corina Machado nas primárias presidenciais da oposição em outubro.

Machado, uma crítica de longa data do governo, poderia representar um desafio formidável para Maduro em uma eleição no próximo ano. Agora, disse Sequera, “as únicas opções do governo são tentar despertar sentimentos nacionalistas na Guiana e gradualmente agravar a situação e aumentar a repressão e a perseguição política”.