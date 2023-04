Após entrada ‘irregular’ na Colômbia, Juan Guaidó é forçado a se retirar do País

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, chegou nesta segunda-feira, 24, de surpresa à Colômbia, na véspera da conferência internacional convocada por Bogotá para desbloquear o diálogo entre a oposição e o governo de Nicolás Maduro. No entanto, Guaidó foi acompanhado a se retirar do País devido à entrada de ‘forma irregular’, segundo o Ministério as Relações Exteriores em comunicado.

Sem convite para a conferência, Guaidó atravessou a fronteira a pé com uma série de pedidos para os representantes de 20 países, incluindo os Estados Unidos, que se reunirão na terça-feira na capital colombiana. A reunião visa gerar propostas para reativar as negociações que começaram na Cidade do México em agosto de 2021, mas chegaram a um impasse em novembro.

“Estão me expulsando da Colômbia, a perseguição da ditadura - do governo de Nicolás Maduro - infelizmente estendeu-se hoje à Colômbia”, disse Guaidó num vídeo publicado no seu Twitter e gravado a partir do avião em que deveria partir para os Estados Unidos.

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

Guaidó não foi convidado para a reunião desta terça-feira, 25, com representantes de cerca de 20 delegações de países, incluindo os Estados Unidos. Mas, ao fim da tarde, soube-se que se preparava para deixar a Colômbia. Uma fonte próxima do líder da oposição disse à AFP que o governo colombiano “forçou” Guaidó a deixar o país.

“A Migração Colombiana levou o Sr. Juan Guaidó, cidadão venezuelano que se encontrava em Bogotá de forma irregular, para o aeroporto El Dorado, a fim de garantir a sua partida em uma companhia aérea comercial para os Estados Unidos durante a noite”, explicou o Ministério. “O bilhete já tinha sido comprado por ele”, afirmou.

Guaidó, que está proibido de sair do país desde 2019, ‘não está convidado para esta reunião’, reiterou o ministro dos Negócios Estrangeiros colombiano, Álvaro Leyva, que também disse que o líder entrou na Colômbia “de forma inapropriada”.

Apesar de não ter sido convidado para reunião com líderes na Colômbia que discutiriam sobre situação da Venezuela, Juan Guaidó, planejava se encontrar com líderes e organizou manifestação próximo ao local da reunião. Foto: Ariana Cubillos / AP

”Se ele comparecer, corre riscos, porque entrou de forma inadequada e na Colômbia cumprimos a lei”, disse Leyva à imprensa. De acordo com uma fonte, o líder da oposição não fez nenhuma migração quando entrou na Colômbia.

O líder da oposição venezuelana, considerado pelos Estados Unidos desde o início de 2019 até janeiro de 2023 como o presidente responsável pelo seu País após a disputada reeleição de Maduro em 2018, tinha dito anteriormente que iria solicitar reuniões com os representantes presentes na reunião de cúpula.

Também convocou uma manifestação para terça-feira, 25, na Praça de Bolívar, a 200 metros do Palácio de San Carlos, onde a reunião de cúpula terá lugar uma hora depois.

“Espero que a reunião de cúpula possa garantir que o regime de Maduro regresse à mesa das negociações no México e que seja acordado um calendário credível para eleições livres e justas como solução para o conflito”, disse anteriormente, quando anunciou a sua chegada à Colômbia numa declaração.

“Inoportuna, abrupta, abusiva e imbecil”, afirmou Maduro sobre a visita de Guaidó

A Colômbia era o principal aliado de Guaidó na região quando era governada pelo antecessor de Petro, o direitista Iván Duque, que rompeu relações diplomáticas com Maduro.

O líder de esquerda reverteu esse processo e passou a ocupar um papel de liderança no processo de negociação política na Venezuela. Na quinta-feira passada, pediu ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, que levantasse gradualmente as sanções que Washington mantém contra Caracas com o compromisso de que as eleições presidenciais de 2024 se realizem com garantias.

“Se algum de vós quer que as negociações políticas regressem ao México, só têm de fazer uma coisa: exigir que o governo dos EUA deposite os 3,2 mil milhões de dólares nas contas bancárias que temos no estrangeiro para o plano social assinado no México em novembro”, disse Maduro na televisão estatal.

O presidente se referia ao desembolso de recursos bloqueados pelas sanções, que seriam entregues às Nações Unidas para serem usados em programas sociais. “Se não houver cumprimento do acordo do México, esqueçam”, continuou Maduro, e chamou a visita de Guaidó de “intempestiva, inoportuna, abrupta, abusiva e imbecil”.

O líder, que concorre à candidatura da oposição num processo de primárias agendado para 22 de novembro, tinha planeado continuar a viagem por outros países depois da Colômbia.

“Apesar do risco que implica sair novamente para procurar o apoio do mundo para os venezuelanos, como já fiz antes, não deixarei de o fazer”, disse Guaidó, que está sob investigação criminal na Venezuela.

O programa da viagem será mantido sob reserva por razões de segurança, de acordo com uma fonte do seu gabinete, que insistiu que o líder regressará ao país, embora ainda não haja data. “Ele não será candidato no exterior”, disse./AFP