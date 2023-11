Argentina realiza debate em meio a disputa apertada entre Sergio Massa e Javier Milei

Os candidatos à presidência da Argentina, o peronista Sergio Massa e o libertário Javier Milei, protagonizarão neste domingo, 12, o único debate antes do segundo turno eleitoral de 19 de novembro. Com um cenário tão incerto, em que a disputa promete ser voto a voto, este promete ser um debate importante para o eleitor indeciso, segundo analistas.

Marcado para às 21h deste domingo na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires (UBA), este será um debate em que ambos os candidatos devem explorar o medo do que representa o outro. Toda esta segunda fase das campanhas tem sido baseada no sentimento, com destaque para as peças publicitárias produzidas por marqueteiros brasileiros ligados ao PT, que associam uma vitória de Milei a armas e fim de direitos.

Massa aposta no medo de que Milei seja a anarquia completa e instabilidade, já Milei aposta no medo de que a Argentina continue no mesmo caminho que a colocou em uma crise econômica infinita e uma possível futura crise de segurança.

Os candidatos Sergio Massa e Javier Milei se cumprimentam durante o primeiro debate do primeiro turno em 1º de outubro em Santiago del Estero Foto: Tomas F. Cuesta/AP

“O medo é a emoção que joga nessas eleições. São campanhas de medo versus medo. Há também uma esperança, e nesse sentido Milei desperta mais esperança em seu eleitorado do que Massa, mas definitivamente não é essa a emoção preponderante”, aponta o cientista político Pablo Touzon.

“E são medos diferentes. Milei desperta o medo à anarquia enquanto Massa desperta o medo à hegemonia; Massa é visto como um homem obcecado pelo poder. A questão é ver que medo se impõe mais”, completa.

As estratégias

Não à toa Milei tem apostado em peças com o mote “liberdade ou kirchnerismo”. Ele absorveu o lema de “mudança” que trazia a coalizão Juntos pela Mudança que agora apoia o libertário por meio das lideranças de Patricia Bullrich e Mauricio Macri contra a continuidade que seria Massa dos governos de Alberto Fernández e Cristina Kirchner - esta última personagem ativa de seus programas. “Essa eleição é sobre se mudamos ou se mantemos no poder os mesmos que nos arruinaram a vida”, diz sua última peça de campanha.

Já Massa utiliza das próprias falas de Milei para produzir sua publicidade, citando a manutenção da saúde e educação públicas, “uma Argentina sem armas” e sem venda de órgãos. “Vem uma Argentina com o coração tão grande que jamais venderia seus órgãos”, diz o último spot. Em seu mote, sua presidência ser uma estabilidade e “algo que se espera”, enquanto adversário seria a surpresa desconhecida.

O peronista também tem apostado em utilizar as relações da Argentina com o Brasil, tanto em suas propagandas quanto em declarações à imprensa. Ele bate na tecla de que Milei pretende romper os laços, o que, em suas palavras, seria um desastre para os empregos na Argentina. O libertário não fala exatamente de romper relações, mas é a favor de não existir uma atuação do Estado nesse fluxo comercial, defendendo que os empresários diretamente se dialoguem. As recentes declarações de Milei com Lula, em que o chamou de “comunista”, também viraram munição de campanha.

“O principal dilema que considera o eleitor é se Massa conseguirá ser presidente sem ter a tutela de Cristina [Kirchner], a exemplo do que vivemos nos últimos quatro anos de um presidente que tem que pedir permissão para tudo. Um presidência tutelada”, afirma o cientista político da Universidade Católica Argentina Fabian Calle.

“Enquanto pelo lado de Milei preocupa se ele vai conseguir governar, se vai conseguir controlar as ruas, enfrentar todos os setores ou se vão querer derrubá-lo. Acho que é isso que preocupa muita gente indecisa, que no fim serão os que vão decidir essas eleições”, continua.

Na última quarta-feira, 8, ocorreu o debate entre os candidatos a vice-presidente: Agustin Rossi pela fórmula de Massa e Victoria Villarruel pela lista de Milei. Os dois subiram o tom em vários momentos, em um clima de debate que se acredita ser uma prévia do que será o deste domingo. A libertária focou em expor os erros da gestão peronista, enquanto Rossi apostou na pauta dos direitos humanos.

Já para o domingo, de acordo com os jornais argentinos, a estratégia de Massa será tentar trazer a tona o lado mais descontrolado de Milei, que lhe rendeu o apelido de “el loco”, enquanto o libertário deve bater na tecla da inflação.

Os candidatos a vice, Agustin Rossi e Victoria Villarruel, durante debate no canal TN Foto: Luis Ronayo/AFP

Os temas, determinados pela Câmara Nacional Eleitoral serão: Economia,, as relações da Argentina com o mundo, educação e saúde, produção e trabalho, segurança e Direitos Humanos e coexistência democrática. Diferentemente do debate com vices, neste os candidatos não poderão contar com colas.

O impacto dos debates

Historicamente, os debates não costumam mudar o humor do eleitor de forma muito contundente, de acordo com análises feitas pelo Observatório Pulsar da UBA. No caso dos primeiros turnos, eles ajudam a alavancar candidatos menores, como ocorreu com Juan Schiaretti e Myriam Bregman que se tornaram mais conhecidos nacionalmente, e ajudam a traçar quais sãos as principais linhas linhas ideológicas em disputa.

Em um estudo conduzido em 2019, durante a disputa entre Mauricio Macri e Alberto Fernández, o observatório notou que os debates presidenciais serviram para motivar o eleitorado a conhecer as propostas dos candidatos e decidir ir votar, mas os impactos acabavam sendo marginais, já que a maioria do eleitorado já estava decidido. Além disso, a disputa já estava concentrada em duas linhas tradicionais, o peronismo e o macrismo.

Mas agora, com este cenário de empate técnico entre os candidatos, o impacto tende a ser mais significativo. Os debates do primeiro turno já mostraram que esta eleição seria diferente e que a exposição televisiva poderia ter um papel maior. Em vez de duas linhas principais, haviam três, com Patricia Bullrich também em jogo, e às vezes com a disputa do mesmo eleitorado.

Debate presidencial do primeiro turno em 8 de outubro na UBA, Buenos Aires Foto: Agustin Marcarian/AP

“Em ambientes mais disputados, é mais provável que as mudanças de preferências gerem impacto nas posições dos candidatos”, explicou Facundo Cruz, coordenador geral do Observatório Pulsar.

Agora, a expectativa é de que a audiência seja recorde, superando a anterior. “Acredito que vai ser um debate importante. O anterior teve muita audiência, mais de 4 milhões de público, alguns falam até 5 milhões. Esse com certeza vai ter igual ou mais, e em uma eleição tão disputada como essa, até decisivo”, afirma Calle. “Em geral os debates não movem muito o amperímetro na Argentina, mas frente à séria dúvida que tem a população, uma porcentagem pequena, mas decisiva pode afetar sim”.

As últimas pesquisas de intenção de votos consolidam um cenário de empate técnico entre os candidatos, com Milei liderando a maioria deles. Em praticamente todos os cenários, cujas diferenças variam de dois a quatro pontos percentuais, a disputa será voto a voto e a decisão caberá a quem está indeciso e deixou para escolher no último minuto.

O site La Politica Online, que faz um agrupamento das pesquisas eleitorais e tira uma média delas, indica que Sergio Massa possui uma média de votos de 43%, com seu mínimo variando de 36,46% para 49,49%. Já Milei tem em média 43,8% das intenções de voto, com uma variação de 35,48% até 52,14%.