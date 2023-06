Arqueólogos da Alemanha encontram espada de bronze feita há 3 mil anos e que ‘ainda brilha’

Durante escavações em Nördlingen, na Alemanha, arqueólogos encontraram na semana passada uma espada de mais de 3 mil anos em excelente estado de conservação. O objeto, que remete à Idade do Bronze, no século 14 a.C., foi encontrado junto com bens funerários e está tão bem preservada que “ainda brilha”, conforme anunciou o Escritório Estadual de Preservação de Monumentos do Estado da Baviera, no sudeste da Alemanha.

O artefato é um exemplar das espadas de bronze de punho completo, cujo punho octogonal é feito inteiramente de bronze. Segundo o escritório de preservação de Baviera, a produção de espadas octogonais é complexa porque o cabo é moldado sobre a lâmina. Apesar da fabricação detalhista e da falta de sinais de golpe, possivelmente se trata de uma arma real. “O foco na parte da frente da lâmina indica um equilíbrio predominantemente cortante”, diz o comunicado.

Foto: Gabinete de Arqueologia Dr. woidich via Escritório Estadual de Preservação de Monumentos do Estado da Baviera

De acordo com o órgão oficial alemão, as descobertas de espadas da Idade do Bronze são raras. A espada descoberta nessa escavação vem de um túmulo no qual três pessoas estavam enterradas junto de presentes valiosos. Trata-se de um homem, uma mulher e um jovem. De acordo com os arqueólogos, ainda não está claro se as pessoas eram parentes ou em qual relação.

“A espada e o enterro ainda precisam ser examinados para que nossos arqueólogos possam classificar esse achado com mais precisão. Mas já se pode dizer: o estado de conservação é extraordinário! Uma descoberta como essa é muito rara”, disse o conservador geral Mathias Pfeil, chefe do Escritório Estadual de Preservação de Monumentos da Baviera.

Foto: Gabinete de Arqueologia Dr. woidich via Escritório Estadual de Preservação de Monumentos do Estado da Baviera

Outra dúvida dos pesquisadores é se o objeto foi feito na Baviera. Historicamente, havia duas áreas principais de distribuição para as espadas octogonais, o sul da Alemanha e o norte da Alemanha e a Dinamarca. Uma comparação entre as técnicas de fundição e a decoração mostra que algumas das espadas octogonais do norte são aparentemente réplicas de formas do sul da Alemanha, enquanto outras peças podem ser importações genuínas ou produto de “artesãos errantes”.