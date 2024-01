Arrogância moral marca acusações da África do Sul de genocídio contra Israel; leia artigo

Quando a guerra de Israel contra o Hamas ultrapassou a marca de 100 dias, os israelenses se esforçaram para entender como seu país poderia ser acusado de realizar genocídio em uma guerra que não começou. Se alguma parte do conflito é culpada de tentativa de genocídio, é o Hamas. Essa organização terrorista, que se dedica explicitamente à destruição do Estado judeu, cometeu crimes de guerra, inclusive o assassinato de civis israelenses, o sequestro de mais de 200 israelenses (inclusive idosos e crianças pequenas) e o uso generalizado de estupro e violência sexual contra meninas e mulheres israelenses. No entanto, na semana passada, foi Israel, e não o Hamas, que sentou no banco dos réus da Corte Internacional de Justiça em Haia.

Como isso é possível? Parte da resposta está, é claro, no duplo padrão que o mundo aplica rotineiramente ao Estado judeu. O governo da África do Sul, que moveu o processo de genocídio contra Israel, exemplifica essa hipocrisia desprezível.

O mesmo tribunal ao qual a África do Sul agora apresenta seu caso decidiu, em 16 de março de 2022, que a Rússia deveria interromper sua guerra ilegal de agressão contra a Ucrânia. A Rússia ignorou essa decisão e continua a atacar cidades ucranianas para destruí-las. As Nações Unidas estimam que a Rússia tenha matado pelo menos 10 mil civis ucranianos - um número que seria muito maior se não fossem as robustas defesas aéreas da Ucrânia. As Nações Unidas também descobriram “que as autoridades russas cometeram (...) crimes de guerra de tortura, estupro e outras violências sexuais, e deportação de crianças para a Federação Russa”. Enquanto isso, a China oprime brutalmente sua minoria Uyghur, levando as Nações Unidas a acusar suas ações de constituírem “crimes contra a humanidade”; os Estados Unidos chamam a repressão da China de “genocídio”.

A China e a Rússia estão longe de ser os únicos países cujos crimes a África do Sul ignora. Em 2015, a África do Sul não fez nenhuma tentativa de prender o então presidente do Sudão, Omar Bashir, quando ele visitou o país, apesar de o Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de prisão contra ele por acusações de genocídio e crimes de guerra. Este mês, a África do Sul recebeu Mohamed Hamdan Dagalo, um notório senhor da guerra sudanês cuja milícia foi acusada de genocídio em Darfur. No mês passado, a África do Sul recebeu uma delegação do Hamas para marcar o 10º aniversário da morte de Nelson Mandela. Basta dizer que o governo do Congresso Nacional Africano está desperdiçando rapidamente a autoridade moral obtida com a luta contra o apartheid.

Infelizmente, os políticos israelenses de direita facilitaram, com suas declarações exageradas, que a África do Sul reforçasse seu argumento. Como observa o Haaretz, “Israel está pagando o preço por suas bocas grandes”. A África do Sul aponta para declarações como as do Ministro da Defesa Yoav Gallant (“Palestinos são animais”), do Ministro do Patrimônio Amihai Eliyahu (que sugeriu lançar uma bomba nuclear em Gaza) e do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, que disse aos soldados israelenses: “Lembrem-se do que Amaleque fez com vocês”, referindo-se a um inimigo bíblico que Deus ordenou que os judeus destruíssem.

A equipe de defesa de Israel argumentou em Haia que tais declarações não representam a política oficial do governo. No entanto, não há como negar que as forças israelenses infligiram morte e destruição em larga escala em Gaza: O Wall Street Journal estimou que, em meados de dezembro, cerca de metade dos edifícios em Gaza havia sido danificada ou destruída, e o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirma que mais de 23 mil palestinos foram mortos. (Os números de vítimas não foram verificados, e o ministério não especifica quantos dos mortos são combatentes do Hamas, mas Israel informa que matou cerca de 9 mil combatentes). Essa é uma grande tragédia para o povo de Gaza, mas a culpa principal deve recair sobre o Hamas, porque ele lançou um ataque não provocado contra Israel e usa civis como escudos humanos, violando as leis da guerra.

Audiência na Corte Internacional de Justiça em Haia, Holanda, foi realizada na sexta-feira, 12, para ouvir Israel sobre a alegação da África do Sul de que a guerra contra o Hamas equivale a um genocídio. Foto: AP Photo/Patrick Post

Isso não significa que todas as decisões de Israel sobre alvos tenham sido justificadas ou que possam resistir a um exame minucioso após o fato. Sem dúvida, as forças israelenses estavam mais inclinadas - talvez inclinadas demais - a tolerar danos colaterais do que no passado, porque Israel acabara de sofrer a pior perda de vidas em um dia em sua história e os comandantes israelenses sentiam a necessidade de empregar o poder de fogo com mais liberdade para proteger as tropas israelenses em combate terrestre.

No entanto, embora seja fácil questionar as ações das forças israelenses, não há evidências de que elas tenham se envolvido em uma campanha deliberada para “destruir, no todo ou em parte”, o povo palestino - que é o significado de “genocídio” no direito internacional. Por mais terríveis que tenham sido as mortes de civis em Gaza, elas ainda constituem menos de 1% da população do território. Se Israel, com todo o poder de fogo à sua disposição, estivesse tentando cometer um assassinato em massa, o número de mortes teria sido muito maior.

Longe de tentar massacrar deliberadamente os civis palestinos, as forças israelenses têm feito grandes esforços para notificá-los com antecedência sobre as operações militares e pedir que saiam da linha de fogo. As forças israelenses ordenaram “pausas humanitárias” para facilitar os esforços de socorro e criaram um “corredor humanitário” para evacuações do norte para o sul de Gaza. Israel também facilitou a entrada de mais de 8.000 caminhões transportando mais de 145.000 toneladas de alimentos para Gaza desde o início da guerra; infelizmente, o Hamas se apoderou de parte da ajuda para si.

Pode-se discutir se os esforços de Israel para proteger os civis foram adequados - acredito que Israel seria aconselhado, por motivos humanitários e estratégicos, a fazer ainda mais -, mas essas claramente não são as ações de uma nação empenhada em exterminar o povo palestino.

É por isso que a acusação de genocídio foi rejeitada não apenas pelos Estados Unidos, mas também pelo Canadá, Reino Unido e Alemanha, entre outros. O secretário de Estado Antony Blinken chamou o caso sul-africano de “sem mérito”, enquanto o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse que ele era “completamente injustificado e errado”. Na verdade, os advogados israelenses apresentaram uma defesa tão forte na sexta-feira, 12, que muitos comentaristas israelenses estão otimistas de que o tribunal não endossará a exigência da África do Sul de um cessar-fogo imediato, porque a África do Sul não conseguiu provar a intenção de Israel de cometer genocídio.

Manifestantes carregam bandeiras e faixas do lado de fora do Tribunal Internacional de Justiça em Haia. Foto: AP Photo/Patrick Post

Mas, seja qual for o resultado do caso, uma coisa é certa: ele não fará nada para aliviar o sofrimento dos palestinos. Essas acusações incendiárias servem apenas, para muitos israelenses, para desacreditar críticas mais legítimas e mais ponderadas às ações de Israel. Elas fazem parte da narrativa “nós contra o mundo” de Netanyahu, na qual o primeiro-ministro de direita é a única pessoa que pode proteger os israelenses. Muitos deles, sem dúvida, concluirão erroneamente que a autocontenção por parte de suas forças é inútil se eles forem acusados de genocídio, independentemente do que fizerem.

Além disso, há o dano que o caso sul-africano causará aos judeus de todo o mundo em um momento em que o antissemitismo já está aumentando. “Acredito que ele será usado contra os judeus e os apoiadores de Israel em todo o mundo”, disse-me Jonathan Greenblatt, diretor executivo da Anti-Defamation League. “Em um momento de antissemitismo historicamente elevado em todo o mundo, em grande parte no contexto da atual guerra entre Israel e o Hamas, termos armados como ‘genocídio’, que criminalizam e deslegitimam Israel, muitas vezes levam a situações em que os judeus são destacados, isolados e até atacados.”

Em suma, a arrogância moral da África do Sul, por mais que não tenha mérito, tem um preço alto.