Assembleia-Geral da ONU aprova condenação e exige que Rússia revogue anexações ‘ilegais’ na Ucrânia

NOVA YORK - Com voto favorável do Brasil, a Assembleia-Geral da ONU votou em ampla maioria nesta quarta-feira, 12, para condenar a “tentativa de anexação ilegal” da Rússia de quatro regiões ucranianas e exigir que Moscou reverta imediatamente suas ações.

A votação no órgão mundial de 193 membros foi de 143-5 com 35 abstenções e o mais forte apoio da Assembleia-Geral para a Ucrânia e contra a Rússia das resoluções que aprovou desde que as tropas russas invadiram seu vizinho, em 24 de fevereiro.

Leia também Medo faz civis ucranianos se prepararem para ataque nuclear russo após bombardeios em Kiev

Esta é a terceira derrota que a comunidade internacional inflige à Rússia na Assembleia-Geral da ONU desde então. Nas duas resoluções anteriores contra a invasão russa, 141 e 140 países votaram a favor, 5 contra (Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia e Síria) e 35 e 38 abstiveram-se, incluindo a China.

BREAKING



The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.



In favour: 143



Against: 5



Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv — UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022

Na primeira semana de conflito, a Assembleia-Geral da ONU condenou a invasão, com o apoio do Brasil. O Itamaraty, no entanto, se absteve de votar contra Moscou em várias ocasiões.

Em 30 de setembro, o Brasil se absteve na votação de uma resolução no Conselho de Segurança condenado a anexação. Moscou usou seu poder de veto para rejeitar a medida. Sete dias depois, o País voltou a se abster quando o Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, aprovou a criação de um mandato para um relator especial sobre violações de direitos humanos na Rússia.

Apesar do cansaço que muitos países do Hemisfério Sul demonstraram pelo fato de o conflito na Ucrânia dominar a agenda internacional, deixando de lado outros problemas de vital importância para eles, a União Europeia, principal defensora da resolução, e os Estados Unidos, marcaram nova vitória diplomática contra a Rússia, que permanece isolada em sua guerra. As nações ocidentais se envolveram em intenso lobby nos bastidores antes da votação, enquanto a Síria, aliada da Rússia, alertou contra o isolamento de Moscou.

Continua após a publicidade

Embaixador da Rússia na ONU, Vassili Nebenzia, acompanha votação que isolou seu país após a invasão da Ucrânia Foto: David 'Dee' Delgado/Reuters

O presidente americano, Joe Biden, e autoridades dos EUA vinham trabalhando para convencer países não alinhados na América Latina, Ásia e África a deixarem de tomar uma posição neutra e condenar o Kremlin, um esforço que analistas dizem que pode ser reforçado pela enxurrada de ataques de mísseis da Rússia na segunda-feira contra Kiev e outras grandes cidades ucranianas.

A resolução desta quarta-feira foi apresentada por Albânia e pela própria Ucrânia. Intitulada Integridade Territorial da Ucrânia: Defesa dos Princípios da Carta das Nações Unidas, declara que “atos ilícitos”, referindo-se aos referendos realizados pela Rússia nas províncias de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporhizia, em 23 de 27 de setembro, “não têm validade (...) nem servem para modificar de forma alguma o status dessas regiões na Ucrânia”.

Nesse sentido, insta os Estados, organizações internacionais e agências especializadas da ONU a não “reconhecer qualquer modificação do status” dessas regiões e exige que a Rússia “revogue imediata e incondicionalmente suas decisões” por “constituir uma violação da integridade territorial e soberania da Ucrânia e são incompatíveis com os princípios da Carta das Nações Unidas”.

Também pede que Moscou “retire imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas”. /AP e AFP