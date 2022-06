Ataque a tiros em boate LGBT+ em Oslo deixa dois mortos e vários feridos

Ao menos duas pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros em um bar no centro de Oslo, capital da Noruega, na noite desta sexta-feira, 24. Segundo a polícia norueguesa, um suspeito foi preso.

Segundo a emissora pública NRK, o Hospital Universitário de Oslo confirmou sete pacientes internados e outras seis pessoas foram enviadas para a sala de emergência. Pelo menos três estão gravemente feridos.

A emissora pública NRK e outros meios de comunicação locais relataram que o tiroteio ocorreu no London Pub, uma boate e bar LGBT no centro da cidade. “Eu vi um homem chegar com uma bolsa, ele pegou uma arma e começou a atirar”, relatou o jornalista da NRK Olav Roenneberg ao site de notícias da emissora.

Imagem mostra equipes de emergência do lado de fora do London Pub, no centro de Oslo, onde o ataque a tiros aconteceu na noite desta sexta-feira, 24 Foto: Javad Parsa / via REUTERS

O ataque acontece na véspera da parada anual do Orgulho LGBT da capital norueguesa, prevista para este sábado, 25. O motivo do ataque permanece desconhecido.

Fotografias publicadas pela mídia local mostraram diversas equipes de emergência do lado de fora do London Pub, incluindo policiais e ambulâncias. Helicópteros sobrevoavam o centro da cidade. O hospital universitário de Oslo disse ter entrado em alerta vermelho após o incidente. /AFP, REUTERS