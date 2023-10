Ataque do Hamas a Israel: veja em mapas como se desenrolaram os atentados e a resposta israelense

THE NEW YORK TIMES – As forças militares de Israel informaram a retirada de todos os civis das 24 aldeias próximas da fronteira com Gaza. Segundo o contra-almirante Daniel Hagari, principal porta-voz militar israelense, a retirada vai ser concluída nesta segunda-feira, 9. A medida é uma indicação de que Israel pode estar preparando uma operação no interior do território palestino.

No domingo, 8, as forças israelenses afirmaram que os caças realizaram um “ataque aéreo intensivo” contra alvos militares do grupo terrorista Hamas perto da fronteira que separa Israel de Beit Hanoun, uma cidade no extremo nordeste da Faixa de Gaza.

Um ataque surpresa do Hamas e a reação de Israel

Israel e o Hamas declararam estar em guerra no sábado, depois de os militantes do Hamas terem lançado um dos maiores ataques contra Israel em 50 anos.

O Hamas disparou milhares de foguetes contra cidades israelenses e os militantes palestinos entraram no sul de Israel, matando civis e fazendo reféns israelenses.

Continua após a publicidade

Israel retaliou com grandes ataques em toda a Faixa de Gaza bloqueada. Edifícios de vários andares foram destruídos, incluindo um residencial com cerca de 100 apartamentos.

Pelo menos 2.200 foguetes foram disparados contra o espaço aéreo israelense nas primeiras horas do ataque, disse o contra-almirante Hagari. O serviço de emergência israelense, Magen David Adom, afirmou ter recebido informações sobre o impacto de foguetes do Hamas tão a norte como em Tel-Aviv. A localização exata de muitos dos ataques com foguetes é desconhecida.

Fotos mostram cadáveres de civis nos seus carros e em um estacionamento na cidade israelita de Sderot e arredores. Os corpos de vários civis ensanguentados estavam numa sala após um ataque ao kibutz de Kfar Azza.

No sábado à noite, o almirante Hagari disse que havia situações envolvendo reféns em curso no kibutz de Be’eri e na cidade de Ofakim.

Nuvens de fumaça e fogo ergueram-se sobre a cidade de Gaza quando Israel retaliou, reduzindo edifícios de vários andares a escombros. As ruas da cidade de Gaza estavam praticamente vazias enquanto os residentes se preparavam para a intensificação dos ataques aéreos israelenses.

O território palestino de Gaza tem estado sob um bloqueio israelense, apoiado pelo Egito, desde que o Hamas tomou o controle da faixa costeira em 2007. O bloqueio restringe a importação de muitos bens e impede a maioria das pessoas de deixar o território.