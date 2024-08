Ataques de Israel contra duas escolas de Gaza deixam ao menos 30 mortos

Dezenas de palestinos foram mortos em ataques israelenses em Gaza e duas pessoas morreram em um ataque a facadas por um palestino em um subúrbio de Tel-Aviv neste domingo, 4, segundo as autoridades de Gaza e de Israel. A região está no limite com o temor de uma guerra mais ampla.

Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil de Gaza, disse que pelo menos 30 pessoas foram mortas e 16 estavam desaparecidas após ataques nas escolas Hassan Salama e Nasser na Cidade de Gaza, onde milhares de pessoas deslocadas estavam abrigadas. As Forças de Defesa de Israel disseram que os ataques tinham como alvo terroristas do Hamas que estavam usando as escolas como "centros de comando e controle". "Foram tomadas inúmeras medidas para mitigar o risco de ferir civis, incluindo o uso de munições precisas, vigilância e inteligência adicional", disseram os militares israelenses. No Telegram, o Hamas acusou Israel de "violar todas as leis e normas internacionais".

Osama Labad, de 35 anos, morador da cidade de Gaza, estava perto da escola Hassan Salama quando ouviu as explosões e correu para o local. Ele descreveu ter encontrado o prédio em chamas e corpos no pátio, inclusive de crianças. “Vi uma mãe tentando identificar sua filha, que estava completamente cortada, e tentando acordá-la e prestar-lhe os primeiros socorros”, disse.

Escola de Gaza atingida em ataque de Israel neste domingo, 4 Foto: Omar Al-Qattaa/AFP

Um ataque israelense anterior atingiu um acampamento para pessoas deslocadas em Deir al-Balah, ao redor do Hospital Al-Aqsa Martyrs, na região central de Gaza, deixando quatro pessoas mortas e outras 15 feridas, de acordo com Khalil Daqran, porta-voz do Hospital Al-Aqsa Martyrs.

Em um comunicado, as Forças de Defesa de Israel disseram que “atingiram um agente que conduzia atividades terroristas”, acrescentando que “explosões secundárias foram identificadas” durante o ataque, “indicando a presença de armamento na área”.

Ao menos 16 pessoas estavam desaparecidas após ataques na Cidade de Gaza Foto: Omar Al-Qattaa/AFP

Em Israel, duas pessoas foram mortas em um ataque a facadas em Holon, um subúrbio ao sul de Tel-Aviv, também neste domingo, disseram autoridades médicas e a polícia.

Outras duas pessoas ficaram feridas, segundo o serviço nacional de emergência de Israel. A polícia israelense disse que atirou e matou o agressor no local, descrevendo-o como um homem palestino que vivia na Cisjordânia.

Entre as vítimas estava Rina Danib, de 66 anos, que estava em uma corrida matinal com seu marido, segundo as autoridades. Seu marido, Shimon, de 69 anos, ficou gravemente ferido.

O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, condenou o “ataque terrorista assassino” e expressou condolências às famílias das vítimas em uma declaração.

Tensão no Oriente Médio

Os ataques ocorreram em meio às crescentes tensões entre Israel e Irã — e seu aliado Hezbollah no Líbano — após a morte do principal líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, em Teerã, e a morte de um comandante sênior do Hezbollah, Fuad Shukr, em um ataque aéreo israelense perto de Beirute, na semana passada. O Hezbollah e o Irã culparam Israel pela morte de Haniyeh e ameaçaram retaliar; as autoridades israelenses se recusaram a comentar o incidente.

Israel e o Hezbollah trocaram tiros durante a noite, com as Forças de Defesa de Israel informando que "aproximadamente 30 projéteis" foram disparados do Líbano em direção ao território israelense. Os militares israelenses disseram que a maioria dos mísseis foi interceptada por sistemas de defesa aérea e que não houve feridos, embora tenha dito que um projétil aterrissou em Beit Hillel, no norte de Israel, e outros aterrissaram em "áreas abertas". A Força Aérea de Israel "atingiu o lançador do Hezbollah de onde os projéteis foram lançados", disseram as forças de defesa, e outros locais no sul do Líbano. O Hezbollah confirmou em um comunicado que lançou "dezenas" de foguetes em direção a Beit Hillel. Os militares de Israel também informaram sobre cinco lançamentos do sul de Gaza e disseram que as sirenes de ataque aéreo soaram em torno de Lachish, Ashdod e Gan Yavne, na região central do país. Segundo as forças de defesa, um dos projéteis caiu perto do Conselho Regional de Hof Ashkelon em Nitzanim, mas não houve registro de feridos. Os lançamentos de Gaza foram incomuns, chegando até a cidade costeira de Ashdod, a menos de uma hora de carro de Tel-Aviv.

Netanyahu planejava realizar uma reunião de segurança na noite de domingo para discutir os preparativos para um ataque do Irã ou do Hezbollah.

“Nossa prontidão em termos de defesa é alta”, disse o ministro da Defesa, Yoav Gallant, neste domingo, durante uma visita a soldados israelenses. “Se eles ousarem nos atacar, pagarão um preço alto.”

Governos estrangeiros repetiram avisos aos seus cidadãos para que saiam do Líbano. O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido disse que seus cidadãos "devem sair agora". Autoridades australianas, canadenses e francesas emitiram avisos semelhantes. O conselheiro adjunto de segurança nacional da Casa Branca, Jonathan Finer, disse em uma entrevista de domingo à CBS News que os Estados Unidos estão "se preparando para o que quer que aconteça" no Líbano e que eles incentivam todos os americanos que desejarem deixar o país a fazê-lo "enquanto as opções comerciais estiverem disponíveis". "Temos sido bastante claros ao afirmar que trabalharemos com nosso aliado Israel na defesa contra quaisquer ameaças que ele enfrente, e estamos em um momento que parece ser de ameaça elevada", disse Finer. Os israelenses em Holon expressaram medo após os esfaqueamentos de domingo. Duas pessoas disseram ao The Washington Post que não saíram de casa para ir ao trabalho. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, visitou o local do ataque e pediu aos moradores locais que andassem armados o tempo todo. "Nossa guerra não é apenas contra o Irã, mas também aqui nas ruas", disse ele em um post no X./The Washington Post