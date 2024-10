Ataque em companhia aeroespacial da Turquia deixa 4 mortos e mais de 10 feridos

ANCARA – Um ataque à sede da companhia aeroespacial e defesa da Turquia, a Tusas, deixou 4 mortos e 14 feridos nesta quarta-feira, 23, nos arredores de Ancara. Segundo a imprensa turca, um grupo de três pessoas detonaram uma bomba e atiraram contra as pessoas que estavam no local.

O ministro do Interior turco, Ali Yelikaya, afirmou que dois dos agressores foram mortos e classificou o ataque como atentado terrorista. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, em viagem à Rússia para participar de reuniões do Brics, também classificou desse modo. Nenhuma organização reivindicou o ataque até o momento. A agência estatal Anadolu Agency afirmou que as autoridades turcas iniciaram uma investigação.

Imagem desta quarta-feira, 23, mostra fumaça nos arredores da companhia aeroespacial da Turquia. Ministro do Interior fala em ataque terrorista Foto: IHA / via AP

A imprensa turca relatou tiros e explosão por volta das 16h (horário local) no local. Imagens mostram uma fumaça branca nos arredores da sede, localizada no distrito de Kahramankazan, próximo à capital Ancara. O canal de televisão turco Habertürk afirmou que pessoas foram feitas reféns, mas as autoridades não confirmaram a informação.

Segundo o canal NTV, um grupo chegou à sede da companhia dentro de um táxi no momento da troca da equipe de segurança. Um homem detonou uma bomba, enquanto os outros entravam no edifício. Imagens de câmeras de segurança do ataque, exibidas na televisão turca, mostraram um homem à paisana com uma mochila e um fuzil. Pelo menos uma mulher, também com um fuzil, estava entre os agressores.

Yelikaya reportou o ataque na sua conta pessoal da rede social X. “Um atentado terrorista foi cometido contra as instalações da TUSAS (Indústrias Aeroespaciais da Turquia) em Ancara. Infelizmente, houve mártires e feridos”, escreveu. A palavra “mártir” é frequentemente usado para relatar a morte de soldados.





A TUSAS projeta, fabrica e monta aeronaves civis e militares, drones e outros equipamentos espaciais e da indústria de defesa. Esta semana, acontece na Turquia uma exposição da indústria aeroespacial e defesa em Istambul, que inclui a visita do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia. /AFP, AP

Esta notícia está em atualização