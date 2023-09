As autoridades da Austrália multaram em 2.322 dólares australianos (cerca de R$ 7.253) um homem que surfou com uma cobra píton de estimação e gravou o feito, gerando um vídeo que se tornou viral, informaram autoridades nesta segunda-feira, 18.

O Departamento de Meio Ambiente e Ciência do Estado de Queensland indicou em comunicado que o homem, identificado na mídia local como Higor Fiuza, foi multado por violar as condições de sua permissão para possuir uma cobra como animal de estimação. No vídeo compartilhado no início deste mês nas redes sociais, Fiuza aparece com uma prancha de surf enquanto a cobra, uma Morelia bredli de três anos chamada Shiva, está pendurada enrolada em seu pescoço em uma praia de Gold Coast, em Queensland.

No entanto, a licença estipula que estes tipos de animais de estimação não podem ser retirados do seu local habitual, a menos que seja para levá-los ao veterinário, a um comprador ou a uma exposição autorizada. “O homem chamou nossa atenção quando vimos na mídia local que ele estava surfando com sua píton”, disse Jonathan McDonald, funcionário do Departamento de Meio Ambiente e Ciência.

“Levar um animal para um local público ou exibi-lo requer uma autorização especial”, disse McDonald, acrescentando que tirar estes animais dos seus locais habituais pode causar-lhes estresse e fazer com que se comportem de forma “imprevisível”. O especialista especificou que “as cobras são obviamente animais de sangue frio e, embora saibam nadar, os répteis normalmente evitam a água”. Em sua opinião, “a píton acharia a água extremamente fria, e as únicas cobras que deveriam estar no oceano são as marinhas”.

Quando o vídeo se tornou viral, Fiuza disse ao canal estatal ABC que levou Shiva para surfar na costa nordeste da Austrália pelo menos dez vezes. “Sempre a levei à praia e ela adorava nadar na água, então um dia resolvi levá-la para surfar e ela adorou”, disse o australiano, que agora terá de pagar uma multa por isso/EFE.