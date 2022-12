Austrália, Japão e Nova Zelândia celebram 2023

SYDNEY - Para parte do mundo, agora com 8 bilhões de habitantes, já é 2023. Japão, Austrália e Nova Zelândia já estão no ano-novo. Na Austrália, uma multidão acompanhou a queima de fogos sobre a Sydney Harbour Bridge. Na Nova Zelândia, houve também um show de pirotecnia, sobre a Sky Tower, no centro de Auckland.

Os habitantes da Ilha de Kiritimati, na nação insular de Kiribati, localizada no Pacífico Sul, foram os primeiros a receber o novo ano de 2023, seguidos pelos cidadãos do território neozelandês das Ilhas Chatham, de Tonga e de Samoa e das principais cidades da Nova Zelândia.

Leia também Inflação alta, Guerra na Ucrânia, Metaverso, Trump vs Biden: as 10 tendências do mundo em 2023

Ano-novo: Imagens da chegada de 2023 pelo mundo + 6

Os mais de 6,5 mil habitantes da ilha de Kiritimati (também conhecida como Ilha Christmas) entraram no dia 1º de janeiro às 7h de 31 de dezembro de Brasília, 15 minutos antes das Ilhas Chatham e uma hora antes dos países insulares de Tonga e Samoa, também no Pacífico Sul, e a maior parte da Nova Zelândia.

Japoneses em Tóquio celebram a chegada do ano-novo soltando balões Foto: Issei Kato/Reuters

Budistas comemoram a chegada de 2023 na Coreia do Sul Foto: Kim Hong-ji/Reuters

Auckland, na Nova Zelândia, foi a primeira grande cidade do mundo a receber o ano-novo às 8h de Brasília e com o regresso à normalidade das comemorações após dois anos de restrições devido à pandemia de covid-19.

Em Hong Kong, fogos em Victoria Harbour celebraram a chegada de 2023 Foto: Tyrone Siu/Reuters

Uma hora depois, o ano-novo chegou a Fiji, Tuvalu, Nauru e outras ilhas de Kiribati, bem como à região de Chukotka, no extremo nordeste da Rússia, enquanto algumas das principais cidades da Austrália, como Sydney, Melbourne e Camberra, receberam o ano de 2023 às 10h de Brasília.

Como na maioria dos países, as comemorações estão sendo retomadas com quase total normalidade após a pandemia, com cerca de um milhão de espectadores reunidos no porto de Sydney para assistir ao espetáculo de fogos de artifícios. /AFP e EFE