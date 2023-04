Biden anunciará candidatura à reeleição na terça-feira, diz jornal

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende anunciar a sua pré-candidatura à reeleição em 2024 na próxima terça-feira, antecipou o jornal americano The Washington Post, que cita três pessoas familiarizadas com os planos do democrata.

O formato escolhido para o anúncio seria um vídeo, e a sua divulgação coincidiria com a data em que o presidente anunciou a candidatura vencedora para as eleições presidenciais de 2020.

Embora o democrata, que fez 80 anos em novembro, não tenha feito um anúncio oficial, há meses vem sugerindo que irá concorrer nas eleições de 2024.

Presidente Joe Biden (D) recebe o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, na Casa Branca Foto: Susan Walsh/AP - 20/4/2023

Diante dele pode estar Donald Trump (2017-2021), que já anunciou a intenção de buscar a indicação republicana para concorrer às eleições, o que seria uma repetição da disputa de 2020, na qual Biden desbancou o republicano da presidência.

Contudo, há outros políticos conservadores que insinuaram a intenção de concorrer à indicação republicana, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, e o ex-vice-presidente com Trump, Mike Pence - embora até agora nenhum deles tenha dado esse passo.

Quem anunciou oficialmente a pré-candidatura é a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, que foi embaixadora na ONU durante a presidência de Trump, a primeira grande candidata conservadora a revelar a intenção de enfrentar o controverso ex-presidente. /EFE