Biden diz que a Índia, ao contrário da China, compartilha ‘caráter democrático’ com os EUA

Ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, na Casa Branca nesta quinta-feira,22, o presidente americano, Joe Biden, se defendeu por ter chamado o líder chinês, Xi Jinping, em um evento de campanha. Em seguida, caracterizou as relações americanas com Modi – acusado de ajudar na erosão dos princípios democráticos na Índia – como diferentes daquelas com Xi. Segundo Biden, a Índia compartilha o mesmo “caráter democrático” dos EUA.

Em um evento de arrecadação de fundos na Califórnia, na terça-feira, 20, Biden fez o que parecia ser um comentário improvisado sobre a queda de um balão de vigilância chinês, sugerindo que Xi havia sido mantido no escuro sobre o balão por seu próprio governo. “Isso é um grande embaraço para os ditadores – quando não sabiam o que aconteceu”, disse.

Embora a insinuação de que Xi é um ditador tenha provocado uma forte repreensão da China, Biden disse ontem que não acha que suas palavras teriam “qualquer consequência real” em a relação entre os países porque há muito acredita que Xi é um ditador.

O presidente dos EUA, Joe Biden, recebe o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para um jantar oficial de Estado na Casa Branca, em Washington, EUA, em 22 de junho de 2023. Foto: Leah Millis / REUTERS

O presidente foi questionado por que ele não adota o mesmo tom com Modi, que enfrentou acusações de atacar minorias religiosas na Índia e liderar uma repressão à dissidência – alegações que vieram de membros do próprio partido de Biden.

Biden disse que o relacionamento dos EUA com a China é muito diferente de sua conexão com a Índia. Segundo ele, EUA e Índia são “ambos democracias” que compartilham um “respeito esmagador um pelo outro”.

Biden não abordou as preocupações de grupos de direitos humanos, legisladores e acadêmicos que escreveram cartas abertas à Casa Branca e publicaram artigos de opinião destacando a erosão dos princípios democráticos na Índia sob a gestão de Modi.

Modi disse que ficou surpreso com o fato de as pessoas levantarem essas questões, argumentando que a democracia é um valor fundamental na Índia e insistindo que não há “absolutamente nenhum espaço para discriminação” em seu governo.

A Índia, disse ele, provou que “a democracia pode entregar”. /Washington Post