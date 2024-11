Biden receberá Trump na Casa Branca na quarta-feira para iniciar transição de poder nos EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, receberá na quarta-feira o presidente eleito americano, Donald Trump, no que simboliza o início da transição de poder no país, informou a Casa Branca. Tal encontro não ocorreu no final de 2020, quando Trump era o presidente e Biden venceu o voto popular e a disputa pelo colégio eleitoral.

Donald Trump é o primeiro ex-presidente dos EUA a retornar ao cargo desde que Glover Cleveland venceu a disputa à Casa Branca em 1892.

O presidente Joe Biden receberá Donald Trump na Casa Branca, o que não aconteceu quando o democrata venceu o republicano em 2020 Foto: Mark Schiefelbein/AP

Em discurso há dois dias, Biden indicou a Trump que "que eu vou direcionar toda minha administração para trabalhar com sua equipe para assegurar uma transição pacífica e ordenada. É o que o povo americano merece." O presidente eleito agora tem um período de transição de 75 dias para montar sua equipe antes do Dia da Posse, em 20 de janeiro. Um dos itens prioritários na lista de tarefas é preencher cerca de 4 mil cargos governamentais com indicações políticas, ou seja, pessoas especificamente selecionadas para essas funções pela equipe de Trump.

Isso inclui desde o secretário de Estado e outros chefes de departamentos do Gabinete até aqueles escolhidos para servir em tempo parcial em conselhos e comissões. Cerca de 1.200 dessas nomeações presidenciais precisam ser confirmadas pelo Senado, o que deve ser mais fácil agora que o controle do Senado está se inclinando para o Partido Republicano. (com Associated Press)