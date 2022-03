Biden tentará encerrar as relações comerciais normais entre EUA e Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve pedir ao Congresso que encerre as relações comerciais normais entre o país e a Rússia nesta sexta-feira, 11, abrindo caminho para que o governo imponha novas tarifas em resposta à invasão da Ucrânia pelo Kremlin.

Os Estados Unidos devem anunciar a medida em conjunto com o G7 e a União Europeia, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto que falou sob condição de anonimato para descrever os planos ainda não anunciados. O esforço marca mais uma escalada na estratégia global para impor pressão econômica máxima ao presidente russo, Vladimir Putin.

Anúncio do presidente americano, Joe Biden, deverá ser feito um dia após o congresso americano aprovar 14 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Foto: Demetrius Freeman/The Washington Post

Cada país deve implementar a punição de acordo com suas próprias leis nacionais, o que nos Estados Unidos exige que o Congresso aja. Democratas e republicanos planejavam revogar o status comercial favorável nesta semana como parte de uma medida que impunha outras penalidades à Rússia, até que o governo Biden pediu mais tempo para se coordenar com os aliados.

O anúncio de sexta-feira deve chegar um dia depois que o Congresso agiu para aprovar 14 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia, buscando fornecer assistência humanitária e fortalecer o país contra novas agressões russas. Acontece na mesma semana em que Biden anunciou um plano para barrar as importações de petróleo do país europeu, uma das exportações mais lucrativas.

A Rússia não é um dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, mas os bens e serviços exportados por ambos os países ainda são substanciais. Em 2019, a Rússia exportou US$ 22,3 bilhões em mercadorias para os Estados Unidos, de acordo com o representante comercial dos EUA, incluindo combustíveis, metais e produtos químicos inorgânicos. /Washington Post