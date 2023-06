Blinken inicia negociações diplomáticas em Pequim para reduzir tensões entre China e EUA

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, iniciou neste domingo, 18, as reuniões de alto risco em Pequim, marcando a primeira vez em cinco anos que um diplomata norte-americano de alto escalão visita o país. A visita ocorre em um momento de relações tensas entre as duas maiores economias do mundo, com poucas perspectivas de avanço nas disputas.

Ao chegar a Pequim, Blinken foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang, na porta de uma vila localizada no espaço da Diaoyutai State Guest House. Diferentemente do protocolo usual, o cumprimento ocorreu na parte externa do prédio, onde ambos apertaram as mãos em frente às bandeiras dos dois países.

Blinken foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores da China, Qin Gang. Foto: Leah Millis / AP

Após esse breve encontro, Blinken e Qin entraram em uma sala de reunião, onde não fizeram comentários diante dos repórteres presentes. Durante a estada, que se estenderá até segunda-feira, Blinken tem agendadas reuniões com o principal diplomata da China, Wang Yi, e possivelmente com o presidente chinês, Xi Jinping. O objetivo desses encontros é estabelecer canais de comunicação abertos e duradouros, visando evitar que a rivalidade estratégica entre os dois países se transforme em conflito.

O ministro assistente das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, que está participando da reunião, tuitou uma foto de Qin e Biden apertando as mãos com a legenda: “Espero que esta reunião possa ajudar a conduzir as relações China-EUA de volta ao que os dois presidentes concordaram em Bali”.

Blinken também pressionará os chineses a libertar cidadãos americanos detidos e a tomar medidas para conter a produção e exportação de precursores de fentanil que estão alimentando a crise de opioides nos Estados Unidos. Autoridades americanas disseram que ele levantará cada um desses pontos, embora nenhum dos lados tenha mostrado qualquer inclinação para recuar de suas posições. / Reuters e AP.