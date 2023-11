Chefe da diplomacia dos EUA se reúne com o presidente palestino Abbas na Cisjordânia

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez uma visita surpresa à Cisjordânia neste domingo, 5, e se reuniu com o presidente palestino Mahmoud Abbas, de acordo com fotos divulgadas pela Autoridade Palestina.

Blinken reuniu-se com Abbas em Ramallah em um momento em que a comunidade internacional teme que a guerra entre Israel e o Hamas possa se espalhar para a Cisjordânia ocupada por Israel.

A guerra começou em 7 de outubro depois que membros do grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançaram um ataque em solo israelense que matou 1.400 pessoas, a maioria civis, de acordo com autoridades israelenses.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, se reúne com o presidente palestino Mahmoud Abbas em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, na Muqata em Ramallah, na Cisjordânia ocupada por Israel, domingo, 5 de novembro de 2023. Foto: Jonathan Ernst / AP

Israel lançou uma ofensiva de retaliação contra Gaza, na qual, de acordo com o governo do Hamas, cerca de 9.500 pessoas, também em sua maioria civis, foram mortas.

Desde o início da guerra, Blinken fez várias viagens a Israel e também visitou várias nações árabes, mas esta é sua primeira viagem à Cisjordânia desde 7 de outubro.

A viagem não foi anunciada com antecedência por motivos de segurança e seguiu-se a uma visita à Jordânia e a Israel na sexta-feira.

Depois de se reunir com o rei Abdullah II da Jordânia, Blinken “expressou preocupação com a escalada da violência na Cisjordânia”, segundo um comunicado.

Mais de 140 palestinos foram mortos em confrontos com soldados israelenses e ataques de colonos israelenses na Cisjordânia desde o início da guerra, de acordo com a Autoridade Palestina, com sede em Ramallah.