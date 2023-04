Caça russo dispara munição acidentalmente em cidade da Rússia próxima à Ucrânia

Um caça russo disparou acidentalmente uma munição contra a cidade de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, nesta quinta-feira, 20, segundo um comunicado do Ministério da Defesa na agência de notícias Tass. Autoridades relataram uma grande explosão na cidade e pelo menos duas mulheres ficaram feridas, de acordo com as informações do governador regional.

“Enquanto um avião da Força Aérea Sukhoi Su-34 sobrevoava a cidade de Belgorod, houve um disparo acidental de munição aérea”, disse a Tass, citando o Ministério da Defesa. Uma cratera de 20 metros de diâmetro foi aberta no centro da cidade. Não foi informado que tipo de munição foi utilizada.

Imagem mostra cratera aberta em Belgorod após caça russo disparar munição acidentalmente Foto: Prefeitura de Belgorod/via Telegram

“As janelas de um prédio residencial próximo foram danificadas, a explosão danificou vários carros estacionados e derrubou postes de energia”, declarou o governador regional, Viacheslav Gladkov.

O prefeito de Belgorod, Valentin Demidov, postou imagens que mostram uma estrada danificada, escombros na frente de um prédio e o interior de um apartamento atingido. A região em que a cidade está localizada é frequentemente atingida por tiros, às vezes fatais, que Moscou atribui à Ucrânia.

Em julho do ano passado, algumas explosões foram registradas próximas ao centro de Belgorod, causando ao menos quatro mortes e deixando alguns feridos. Na mesma época, militares russos disseram ter abatido três mísseis ucranianos disparados contra a cidade.

Em outubro, dois homens abriram fogo contra um campo de treinamento militar na região em um incidente que deixou 11 militares mortos e 15 feridos. Os dois foram mortos e considerados terroristas pela Rússia. /AFP

