Câmara dos EUA aprova ajuda a Israel, mas não para Ucrânia

Uma Câmara dividida aprovou nesta quinta-feira, 2, um projeto de lei redigido pelos republicanos que vincula US$ 14,3 bilhões em ajuda militar dos Estados Unidos a Israel para sua guerra contra o Hamas a cortes de gastos domésticos, desafiando uma ameaça de veto do presidente Biden e a oposição bipartidária no Senado.

Os republicanos aprovaram a medida em uma votação majoritariamente partidária de 226 a 196, uma ocorrência rara porque os pacotes de ajuda a Israel normalmente contam com amplo apoio bipartidário. Mas a legislação, apresentada pelo recém-eleito porta-voz republicano Mike Johnson, alienou os democratas porque cortaria uma iniciativa de aplicação de impostos, uma parte da Lei de Redução da Inflação que é uma peça-chave da agenda de Biden.

Apenas uma dúzia de democratas votou a favor.

Tanques israelenses operam perto da fronteira com a Faixa de Gaza em Israel, em 1º de novembro de 2023. Foto: Tamir Kalifa / NYT

A medida está sendo encaminhada para um bloco bipartidário de oposição no Senado, onde os legisladores são a favor de agrupar a ajuda a Israel com dinheiro para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão da Rússia, bem como para outras crises globais. Biden solicitou esse pacote, totalizando US$ 105 bilhões, e as autoridades da Casa Branca disseram na terça-feira que ele vetaria o projeto de lei da Câmara porque era limitado a Israel e continha “compensações de pílulas de veneno partidárias”.

O senador Chuck Schumer, democrata de Nova York e líder da maioria, disse em um discurso antes da votação da Câmara na quinta-feira que o Senado não aceitaria a proposta aprovada pela Câmara e, em vez disso, elaboraria seu próprio projeto de lei bipartidário contendo ajuda para Israel e Ucrânia e ajuda humanitária para Gaza. A disputa resultante poderia se estender por semanas, atrasando a ajuda.

“Ainda me surpreende que, quando o mundo está em crise e precisamos ajudar Israel a responder ao Hamas, o Partido Republicano tenha achado uma boa ideia vincular a ajuda a Israel a uma proposta de extrema direita que aumentará o déficit e é totalmente partidária”, disse Schumer.

Os republicanos seguiram em frente, argumentando que a Câmara deve aprovar a ajuda a Israel sem demora e de forma fiscalmente responsável.

“Ele fornece a Israel a ajuda necessária para se defender, libertar seus reféns e erradicar o Hamas, que é uma missão que precisa ser cumprida”, disse Johnson em uma coletiva de imprensa. “Tudo isso enquanto também trabalhamos para garantir gastos responsáveis e reduzir o tamanho do governo federal para pagar por esse compromisso com nosso amigo e aliado.”

Seu projeto de lei representou um dilema para muitos democratas pró-Israel, que estavam ansiosos para apoiar o Estado judeu em um momento de crise, mas relutantes em abraçar um projeto de lei que omite a ajuda à Ucrânia e a ajuda humanitária e visa suas prioridades de política interna. Os principais democratas, incluindo o deputado Hakeem Jeffries, de Nova York, líder da minoria, defenderam na quinta-feira, em particular, que os democratas se opusessem ao projeto de lei, assim como vários altos funcionários do governo.

O presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson, no Capitólio em Washington, em 2 de novembro de 2023. Foto: Kenny Holston / NYT

A deputada Lois Frankel, da Flórida, uma das 12 democratas que apoiaram o projeto de lei, disse em uma declaração após a votação que ela queria “enviar uma mensagem inequívoca ao mundo de que estamos ao lado de Israel”.

“Os Estados Unidos têm o dever moral e a urgência de segurança nacional de ajudar Israel a se defender”, disse Frankel. “Não se engane, os terroristas do Hamas e outros na região querem destruir Israel e matar todos os judeus.”

Mas, no final, muitos democratas pró-Israel se opuseram à legislação, dizendo que era inaceitável que o Congresso colocasse tais condições na ajuda emergencial a um aliado querido.

“Em meus piores pesadelos, nunca pensei que me pediriam para votar em um projeto de lei que cinicamente condiciona a ajuda a Israel a ceder às exigências partidárias de um partido”, disse o deputado Brad Schneider, de Illinois. “Também nunca pensei que chegaria o dia em que me pediriam para considerar votar contra um pacote de ajuda a Israel, nosso aliado mais importante no Oriente Médio e talvez no mundo.”

Mas ele disse que não poderia apoiar o projeto de lei redigido pelos republicanos, chamando-o de “terrivelmente falho, fraco e perigoso”.

A maior parte do dinheiro da medida do G.O.P. seria destinada a ajudar Israel a reabastecer e aumentar seus sistemas de armas, incluindo US$ 4 bilhões para os sistemas de defesa antimísseis Iron Dome e David’s Sling. Também inclui US$ 200 milhões para a proteção do pessoal dos EUA e a evacuação de cidadãos americanos. A proposta deixa de fora a ajuda humanitária para Gaza, solicitada por Biden e considerada crucial por muitos democratas.

Johnson disse que não anexou os cortes de gastos “para fins políticos”, mas porque os republicanos da Câmara estavam “tentando voltar ao princípio da responsabilidade fiscal”.

Mas o Escritório de Orçamento do Congresso, que não é partidário, disse na quarta-feira que os cortes de gastos previstos no projeto de lei, na verdade, aumentariam o déficit em US$ 12,5 bilhões na próxima década, porque o corte na aplicação do I.R.S. reduziria a arrecadação de receitas.

O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson, faz um discurso após sua eleição no Capitólio, em Washington, na quarta-feira, 25 de outubro de 2023. Foto: Kenny Holston / NYT

Johnson parece ter adaptado a legislação de Israel para manter sua conferência, que está profundamente dividida quanto ao financiamento de guerras estrangeiras, unida nos primeiros dias de seu mandato como porta-voz. Seu antecessor, o ex-presidente da Câmara Kevin McCarthy, foi destituído depois de aprovar dois projetos de lei - um para evitar o primeiro calote da dívida do país e outro para evitar uma paralisação - que não tinham o apoio da maioria dos republicanos da Câmara.

Dois republicanos, os representantes Marjorie Taylor Greene, da Geórgia, e Thomas Massie, do Kentucky, se opuseram à legislação, argumentando que o dinheiro do contribuinte americano deveria ser gasto com os americanos.

“A inflação crescente e as altas taxas de juros se devem ao excesso de gastos”, escreveu Massie nas mídias sociais. “Não podemos nos dar ao luxo de mais ajuda externa. Votei contra os bilhões para a Ucrânia e estou votando contra mais de US$ 14 bilhões de ajuda externa para Israel esta noite.”

Um projeto de lei autônomo que enviasse ajuda a Israel sem nenhum corte de gastos provavelmente teria obtido um apoio esmagador. Mas a inclusão da medida enfureceu muitos democratas.

A representante Rosa DeLauro, de Connecticut, a democrata mais bem colocada no Comitê de Apropriações, disse que o projeto de lei “falhou com Israel”.

“O que os republicanos da Câmara fizeram não tem precedentes e significará que qualquer ajuda a Israel será adiada”, disse DeLauro.

Ela acrescentou: “Esse projeto de lei diz aos nossos aliados que, caso eles se encontrem em uma guerra existencial por sua democracia e sua liberdade, não deixaremos de lado nossas guerras partidárias”.

A legislação também deixa Johnson fora de sintonia com todos os outros três líderes do Congresso. O senador Mitch McConnell, do Kentucky, líder da minoria, disse na terça-feira que ele e Schumer estavam “conceitualmente” na mesma página quando se tratava de vincular a ajuda para a Ucrânia, Israel, a fronteira sul e Taiwan.

“Consideramos que todos esses problemas estão conectados”, disse McConnell, um dos principais defensores do envio de ajuda à Ucrânia no Congresso.

Johnson disse na quinta-feira que pretendia anexar a legislação para lidar com a imigração na fronteira sul com a ajuda para a Ucrânia, uma combinação que reconhece como o financiamento autônomo para Kiev se tornou tóxico entre os republicanos.

“É apenas uma questão de princípio que, se vamos cuidar de uma fronteira na Ucrânia, precisamos cuidar da fronteira dos Estados Unidos também”, disse ele.